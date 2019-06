Εντυπωσιακά πλάνα από τα γυρίσματα της επόμενης ταινίας James Bond, έδωσαν στη δημοσιότητα οι παραγωγοί του φιλμ.

Στο υλικό διάρκειας περίπου ενός λεπτού, σκηνές του επόμενου φιλμ εναλλάσσονται με στιγμιότυπα πίσω από τις κάμερες, αναπτερώνοντας το ηθικό των φανατικών της σειράς κατασκοπευτικών ταινιών, καθώς είναι γνωστό πως η παραγωγή του φιλμ έχει αντιμετωπίσει ουκ ολίγα προβλήματα.

Τον Μάιο, ο πρωταγωνιστής Ντάνιελ Κρεγκ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον αστράγαλό του, μετά από τον τραυματισμό του κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Στις αρχές του Ιουνίου, μια ελεγχόμενη έκρηξη δεν έγινε όπως αναμενόταν, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές στο στούντιο. Αν και οι υπεύθυνοι της παραγωγής διαβεβαίωσαν πως ουδείς τραυματίστηκε από την έκρηξη αργότερα έγινε γνωστό πως μέλος της ομάδας παραγωγής υπέστη έναν «ελαφρύ τραυματισμό».

Σα να μην έφταναν όλα αυτά, μόλις την περασμένη εβδομάδα, ένας 49χρονος άνδρας κατηγορήθηκε ότι έκρυψε μια κάμερα σε τουαλέτα γυναικών, στον χώρο των γυρισμάτων στα Pinewood Studios. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστή η σύνδεση του άνδρα με την ταινία και τα στούντιο.

