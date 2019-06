Το Ntezee Queer Arts Festival σε συνεργασία με το Athens Pride Week και την γκαλερί The Breeder παρουσιάζουν στις 5 Ιουνίου το video collage του Stuart Cοmer (Chief Curator of Media and Performance του μουσείου MoΜΑ της Νέας Υόρκης) με τίτλο «Caught in the Act», ένα video project φτιαγμένο αποκλειστικά από διαδικτυακό υλικό.

Το project είχε ανατεθεί στον Stuart Comer από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Ntezee Κωνσταντίνο Μενελάου το 2012, στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Fringe! Film and Arts Festival στο Λονδίνο και θα προβληθεί για πρώτη φορά στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας διεξαγωγής του Athens Pride, με αφορμή το επικείμενο Ntezee Queer Arts Festival που θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως και τις 27 Οκτωβρίου του 2019 στην Αθήνα.

Stuart Cοmer

Το Ntezee Athens Queer Arts Festival είναι ένα φεστιβάλ τέχνης με έδρα την Αθήνα που προτείνει ένα πλούσιο πρόγραμμα πολυμεσικών εμπειριών, ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλες και όλους. Στόχος του φεστιβάλ είναι η υποστήριξη νέων και εδραιωμένων, εγχώριων ή μη καλλιτεχνών, η ανάπτυξη της αντίληψης γύρω από τα ζητήματα της queer κοινότητας, η ανάδειξη της προσωπικής εμπειρίας, καθώς και η προώθηση του δημοσίου διαλόγου που φέρνει στο επίκεντρο την ελεύθερη έκφραση.

Info

The Queer Archive / Ntezee Athens Queer Arts Festival - Caught in the Act

The Breeder (Ιάσονος 45, Αθήνα)

5 Ιουνίου

Η προβολή θα πραγματοποιείται σε rotation από τις 19:00 έως και τις 23:00

Είσοδος Ελεύθερη

https://www.facebook.com/ntezeequeerartsfest/

www.instagram.com/ntezeequeerartsfest/

www.thequeerarchive.com/ntezee

https://www.facebook.com/events/307686706812745/