Πλήρης ρετροσπεκτίβα στις ταινίες μυθοπλασίας του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι θα παρουσιάσει το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, Νύχτες Πρεμιέρας.

Η πλήρης ρετροσπεκτίβα, με τίτλο «Μπερνάρντο Μπερτολούτσι: Ο τελευταίος ονειροπόλος» που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί από τις 02 ως τις 08 Μαΐου στον κινηματογράφο ΙΝΤΕΑΛ.

Οι Νύχτες Πρεμιέρας κάνουν λόγο για «έναν κινηματογραφικό φόρο τιμής που απαιτείται να βιωθεί στη μεγάλη οθόνη και κάτω από τις ιδανικότερες συνθήκες προβολής».

«Ο Μπερνάρντο Μπερτολούτσι ήταν ένας οραματιστής που τόλμησε να αποτυπώσει τα bigger than life όνειρά του σε εικόνες, ένας director αλλά κι ένας auteur, ένας κινηματογραφόφιλος σφοδρής έντασης και πυρηνικής εμβέλειας, ένας θαρραλέος ανατόμος γιγάντιων θεμάτων όπως η Ιστορία, η ψυχανάλυση, η ανθρώπινη φύση, η πολιτική, ο έρωτας κι ο θάνατος και ένας απαράμιλλος κινηματογραφιστής που παρέδιδε υπερπαραγωγές ζηλευτού θεάματος και υψηλής αισθητικής με την ίδια άνεση που σκηνοθετούσε τα πιο διακριτικά δράματα», αναφέρουν οι Νύχτες Πρεμιέρας.

«Όλα τα παραπάνω ο Ιταλός δημιουργός τα χώρεσε στο ίδιο μεγαλειώδες και σταθερά συναρπαστικό έργο», συνεχίζει η ανακοίνωση προσθέτοντας πως αυτό ακριβώς το έργο επιθυμεί να τιμήσει η ρετροσπεκτίβα που οργανώνει το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας.

Σημειώνεται πως όλες τις ταινίες του Μπερτολούτσι θα προβληθούν από κόπιες των 35mm, εκτός από τον ψηφιακό «Τελευταίο Αυτοκράτορα» ο οποίος θα προβληθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε τρεις διαστάσεις (3d).

Αναλυτικά οι ταινίες της ρετροσπεκτίβας:

Βίαιος θάνατος | La commare secca (1962)

Πριν την επανάσταση | Prima della rivoluzione (1964)

Σωσίας | Partner (1968)

Η στρατηγική της αράχνης | Strategia del ragnο (1970)

Ο κομφορμίστας | Il conformista (1970)

Το τελευταίο τανγκό στο Παρίσι | Ultimo tango a Parigi (1972)

1900 | Novecento (1976)

To φεγγάρι | La luna (1979)

Η τραγωδία ενός γελοίου ανθρώπου | La tragedia di un uomo ridicolo (1981)

Ο τελευταίος αυτοκράτορας 3D | The Last Emperor 3D (1987)

Tσάι στη Σαχάρα | The Sheltering Sky (1990)

Ο μικρός Βούδας | Little Buddha (1993)

Κλεμμένη ομορφιά | Stealing Beauty (1996)

Η πολιορκία μιας γυναίκας | Besieged (1998)

Οι ονειροπόλοι | The Dreamers (2003)

Εγώ και εσύ | Me and You (2012)

Το αφιέρωμα συνδιοργανώνεται από την Πρεσβεία της Ιταλίας, το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο της Αθήνας, το Ινστιτούτο Λούτσε Τσινετσιτά και από τον Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).

To αφιέρωμα εντάσσεται στο «Εαρινό Πρόγραμμα» της πολιτιστικής πρωτοβουλίας Tempo Forte Ιtalia – Ελλάδα 2019.

Το Tempo Forte Ιtalia – Ελλάδα 2019 αποτελεί μια πρωτοβουλία που διοργανώνει η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα, σε συνεργασία με ελληνικούς και ιταλικούς θεσμούς, ιδρύματα, καλλιτέχνες και λάτρεις του πολιτισμού με σκοπό να μεταφέρει «περισσότερη Ιταλία στην Ελλάδα και περισσότερη Ελλάδα στην Ιταλία».

Πληροφορίες:



Κινηματογράφος ΙΝΤΕΑΛ

Πανεπιστημίου 46 (στάση μετρό Πανεπιστήμιο)

Τηλ.: 2103826720

Εισιτήρια: 5,00 Ευρώ

Κάρτες διαρκείας των 6 προβολών: 19,00 Ευρώ

Είσοδος Ελεύθερη, με την επίδειξη της κάρτας τους, σε ανέργους και άτομα με αναπηρία.

Προπώληση Εισιτηρίων: viva.gr



Σημείωση: στον κινηματογράφο ΙΝΤΕΑΛ θα διατίθενται εισιτήρια από την Πέμπτη, 02 Μαΐου 2019.

Η Πρεμιέρα του αφιερώματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Μαΐου στις 19:30 στον κινηματογράφο Ιντεάλ.