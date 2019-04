Δύο νέα της μουσικά κομμάτια από τη θεατρική μεταφορά του «All About Eve» δημοσίευσε η PJ Harvey.



Το «Descending» και το «The Moth» είναι δύο από τα κομμάτια που ντύνουν μουσικά την θεατρική μεταφορά του «All About Eve» στο Noel Coward Theatre του Λονδίνου.



Η PJ Harvey δημοσίευσε δύο ολοκαίνουργια τραγούδια που συνέθεσε και ηχογράφησε για την θεατρική παράσταση «All About Eve». Το «The Moth», που φιλοξενεί τα φωνητικά της Lily James, όπως και το ατμοσφαιρικό «Descending» είναι δύο από τα κομμάτια του ομώνυμου σάουντρακ που πρόκειται να κυκλοφορήσει επίσημα στις 12 Απριλίου από την Lakeshore/Invada.

BBC broadcaster John Wilson’s Behind-the-Scenes program on PJ Harvey's scoring work for theatre will broadcast on BBC Radio 4 today, February 11th at 16:00GMT. https://t.co/YhNfzDemNC pic.twitter.com/upD140Vcv2