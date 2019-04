Η Solange αιφνιδιάζει καθώς ακύρωσε την εμφάνισή της στο Coachella 2019 μια εβδομάδα πριν από την έναρξη του φεστιβάλ της Καλιφόρνιας.

Αιτία για την ξαφνική αποχώρησή της από την ομάδα καλλιτεχνών που θα πραγματοποιήσουν συναυλίες, είναι οι σημαντικές καθυστερήσεις στην παραγωγή, λένε οι διοργανωτές.

Το αστέρι της R & B ήταν προγραμματισμένο να κάνει δύο εμφανίσεις στο φεστιβάλ στις 13 και 20 Απριλίου, αλλά την Κυριακή το βράδυ επιβεβαιώθηκε ότι ακυρώνονται και οι δύο.

Η Solange ζήτησε συγγνώμη για την εξέλιξη αυτή που θα δυσαρεστήσει πολλούς φανς, και ελπίζει να καταφέρει να εμφανιστεί στο μέλλον σε κάποια άλλη διοργάνωση.

Due to major production delays, Solange will unfortunately no longer be performing at this year's festival. She sends her sincerest apologies, and looks forward to performing at Coachella in the future.