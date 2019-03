O Αρτ Αλεξάκης, συνθέτης και τραγουδιστής των Everclear, αποκάλυψε με ανάρτησή του πως πάσχει από πολλαπλή σκλήρυνση.

Ο Αρτ Αλεξάκης, εξομολογήθηκε πως η διάγνωση της νόσου έγινε πριν από τρία χρόνια μετά από ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα, με τους γιατρούς να υποστηρίζουν πως πάσχει από τη νόσο «ανάμεσα σε δέκα με είκοσι χρόνια».

«Ένας από τους λόγους που ήθελα να τοποθετηθώ δημοσίως για την ασθένειά μου είναι ότι άκουγα από πολλούς να λένε πως πίνω ξανά ή πως ξανάπεσα στα ναρκωτικά. Το λένε αυτό γιατί με βλέπουν να έχω ασταθές βήμα τόσο στη σκηνή όσο και στις μετακινήσεις μου στην πόλη», ανέφερε ο τραγουδιστής.

O Αλεξάκης είναι νηφάλιος για σχεδόν 30 χρόνια.

