Το Sónar Athens είναι η ελληνική εκδοχή του πρωτοποριακού, διεθνούς φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής και digital arts, με έδρα την Βαρκελώνη.

Στο line-up της πρώτης ελληνικής διοργάνωσης, ξεχωρίζει το όνομα του Jon Hopkins, ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ηλεκτρονικής μουσικής της δεκαετίας που διανύουμε.

Ο Jon Hopkins επιτέλους έρχεται στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα απωθημένα του ελληνικού κοινού, ο δημιουργός των Immunity και Singularity θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην χώρα μας.

Μεγάλο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν και τα υπόλοιπα ονόματα που μόλις ανακοινώθηκαν:

Ο super-star της βερολιζένικης χορευτικής σκηνής Paul Kalkbrenner επιστρέφει στην Αθήνα μετά από πέντε χρόνια, για να μας παρουσιάσει μια από τις πραγματικά ξεχωριστές live εμφάνισεις του.

Οι Unkle (με τη full live band τους) επιστρέφουν στην Αθήνα στο πλαίσιο της περιοδείας για την προώθηση του νέου δίσκου τους The Road: Part II/Lost Highway, όπου ο μεγάλος James Lavelle συνεργάζεται με ονόματα όπως οι Mark Lanegan, Tom Smith των Editors, Ian Astburyτων των The Cult και Mick Jones των The Clash.

Το ισραηλινό δίδυμο των Red Axes έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να εκτοξεύσει τη φήμη του, χάρη στον εντελώς προσωπικό τρόπο που έχουν να συνδυάζουν τις πλείστες επιρροές τους.

O Γάλλος Worakls χρησιμοποιεί τις σπουδές του στην κλασική μουσική για να δημιουργήσει τη δική του, πολύ επιτυχημένη χορευτική μουσική. Πριν καν κυκλοφορήσει το πρώτο album του, τον ερχόμενο Μάιο, έχει ήδη αρκετές μεγάλες επιτυχίες στο ενεργητικό του.



Το 2018 ήταν η χρονιά που επιτέλους η Βραζιλιάνα AΝΝΑ καθιερώθηκε ως μια από τις κορυφαίες γυναίκες της dance μουσικής, με το όνομά της να φιγουράρει στα μεγαλύτερα events και τις κριτικές για κομμάτια όπως το Hidden Beauties να την αποθεώνουν.

Ο Δανός Kölsch έχει χτίσει μια αξιοπρόσεκτη δισκογραφία, όπου η techno μπολιάζεται με συναίσθημα και αναμνήσεις. H εμφάνισή του στο Sonar Athens θα είναι η πρώτη του στην Ελλάδα.



Με αφετηρία το hip-hop, οι Foreign Beggars στην πορεία τους κάλυψαν το grime, το dubstep και το drum'n'bass κι έγιναν ένα από τα πιο επιτυχημένα και σημαντικά συγκροτήματα της Μεγάλης Βρετανίας των τελευταίων δεκαετιών.

Το αυστριακό δίδυμο των HVOB, στην πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα, θα παρουσιάσουν τον ιδιαίτερο μελωδικό dance ήχο τους με τα χαρακτηριστικά φωνητικά της Anna Müller.

Περισσότερα ονόματα και πληροφορίες για το Sonar Athens θα ανακοινωθούν σύντομα.



Το line-up μέχρι στιγμής

AΝΝΑ

Foreign Beggars

HVOB

Jon Hopkins

Paul Kalkbrenner

Kölsch

Red Axes

Unkle

Worakls

Info



Sónar Athens - 11 & 12 Οκτωβρίου 2019

3 stages: SonarClub, SonarHall, SonarLab

Εισιτήρια:

2ημερα: 75 €

VIP 2ημερα: 125 €



Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται στα www.viva.gr, www.public.gr, καταστήματα Public, SevenSpots, Wind, Reload, Ευρυπίδης.

Τα εισιτήρια VIP αφορούν υπερυψωμένο σημείο, με δικό του bar και τουαλέτες, περιορισμένες θέσεις καθήμενων και ξεχωριστή είσοδο στους χώρους διεξαγωγής.

Οι μεταπωλητές χρεώνουν κόστη διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους.

www.sonarathens.gr

www.facebook.com/sonarfestivalATS

www.instagram.com/sonar.athens