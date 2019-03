Πέθανε σε ηλικία 76 ετών ο Scott Walker (Σκοτ Ουόκερ), ένα θρύλος της ποπ και της πειραματικής μουσική, που καθόρισε τη δεκαετία του '60.

Ο Scott Walker έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 76 ετών όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η δισκογραφική του εταιρεία, 4AD. Ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς και επιδραστικούς μουσικούς του 20ου αιώνα.

«Για μισό αιώνα, η ιδιοφυΐα του ατόμου που γεννήθηκε με το όνομα Noel Scott Engel είχε εμπλουτίσει την ζωή χιλιάδων ανθρώπων», έγραψαν τα social media της 4ΑD. Η αιτία θανάτου δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη.

Υπήρξε ένας από τους πιο καινοτόμους και πειραματικούς τραγουδοποιούς των τελευταίων 100 ετών και όλα τα μουσικά μίντια μεταδίδουν με έκτακτο την είδηση της απώλειάς του.

Το BBC τον χαρακτηρίζει «ροκ αίνιγμα» ενώ ο Guardian κάνει λόγο για «ποπ ήρωα της πειραματικής σκηνής».

Ο Walker που γεννήθηκε στην Αμερική το 1943 έγινε γνωστός όταν μετανάστευσε στην Βρετανία στα μέσα της δεκαετίας του '60 και ξεκίνησε την καριέρα του με το γκρουπ Walker Brothers.

It is with great sadness that we announce the death of Scott Walker. Scott was 76 years old and is survived by his daughter, Lee, his granddaughter, Emmi-Lee, and his partner Beverly: https://t.co/awaFXWOkja pic.twitter.com/nd6MYVmWaO

Για ένα μικρό διάστημα, οι Walker Brothers είχαν ξεπεράσει σε δημοφιλία ακόμη και τους Beatles.

Όμως ο Walker αποχώρησε από το συγκρότημα στο απόγειο της επιτυχίας του για να δημιουργήσει μια σειρά από εξαιρετικά σόλο άλμπουμ – Scott I – Scott IV – που ορισμένοι τα θεωρούν ως τα πιο περιπετειώδη και ριζοσπαστικά ποπ άλμπουμ της εποχής.

Ο Walker ήταν τόσο επιδραστικός που μουσικά επηρέασε ακόμη και σταρ όπως ο David Bowie και ο Jarvis Cocker.

Στην συνέχεια άρχισε να απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τα φώτα της δημοσιότητας και του mainstream στην περιφέρεια της μουσικής σκηνής με το έργο του να γίνεται όλο και περισσότερο πειραματικό και δύσκολο με αποκορύφωμα το αριστουργηματικό Tilt του 1996 και το Drift του 2006 που είχε ως θεματική την ερωμένη του Μουσολίνι, την Σρεμπρένιτσα και την 11 Σεπτεμβρίου.

Η τελευταία του δουλειά ήταν το σάουντρακ του φιλμ Vox Lux που πρωταγωνιστεί η Νάταλι Πόρτμαν.

Η πορεία του Walker από τα πρώτα χρόνια μέχρι σήμερα

O Walker γεννήθηκε Noah Scott Engel στο Χάμιλτον του Οχάιο το 1943 και μεγάλωσε στην Καλιφόρνια. Το 1964 γνώρισε τον John Maus – που άλλαξε το όνομα του σε John Walker – και σχημάτισαν το ντουέτο Walker Brothers. O ντράμερ τους, Gary Leeds είχε γαλουχηθεί στην ανερχόμενη swinging London ποπ μουσική σκηνή και τους έπεισε να μετακομίσουν στο Λονδίνο. Ο Walker έμεινε εκεί από τότε και για το υπόλοιπο της ζωής του.

Ανέβηκαν στην κορυφή των τσαρτ δυο φορές με το Make It Easy On Yourself και The Sun Ain't Gonna Shine (Anymore). Η κομψή εμφάνιση τους τους μετέτρεψε σε teen idols – μια εποχή το fanclub τους μετρούσε περισσότερα μέλη από τους Beatles. Αν και οι μεγαλύτερες επιτυχίες τους ήταν διασκευές, ο Walker ξεκίνησε να γράφει το δικό του υλικό. Η πίεση αυτή διέλυσε το συγκρότημα. «Όλοι βασίζονταν πάνω μου και απλά με κατέβαλε. Εκνευρίστηκα με όλη αυτή την κατάσταση», δήλωσε. Το γκρουπ διέλυσε το 1967.

Ο Walker έβαλε μπρος την σόλο καριέρα του και συνέχισε να κάνει συμφωνική 60s ποπ με ένα επικό, ψυχεδελικό τόνο – Το Seventh Seal από το Scott 4 είχε ως αναφορά τις υπαρξιακές φαντασίες του Ingmar Bergman από το ομώνυμο φιλμ.

Την δεκαετία του '70 είχε αρκεστεί να κάνει διασκευές για μια σειρά από άλμπουμ μέχρι που οι Walker Brothers επανασυνδέθηκαν. Τα άλμπουμ τους με το Nite Flights του 1978 να ξεχωρίζει για τις συνθέσεις του Walker και για την σκοτεινή ατμόσφαιρα και την χρήση των συνθεσάιζερ.

Από τότε, έβγαζε καινούργια μουσική σπάνια αλλά πάντοτε ήταν άλμπουμ-ορόσημα. Με το Climate of Hunter του 1984, ο ήχος του έγινε πιο σύγχρονος για να συμβαδίσει με την digital ποπ της δεκαετίας, δημιουργώντας ατμοσφαιρικό soft rock. Στo Tilt του 1995 πειραματιζόταν με τις μπαλάντες. Το Drift του 2006 – που περιείχε τον διαβόητο ήχο όπου χτυπούσαν ένα κομμάτι κρέας – ξεκίνησε μια νέα πορεία για τον Walker που συνεργάστηκε ακόμη και με την avant-metal μπάντα Sunn O))) στο Soused.

Έγραψε επίσης μια σειρά από σάουντρακ για τα δυο πρόσφατα φιλμ του Brady Corbet, τα The Childhood of a Leader και Vox Lux.

Ο Walker αισθανόταν ότι το έργο του εξελισσόταν συνέχεια. Είχε πει στη Guardian «Μπορώ να βαθμολογήσω τα άλμπουμ μου όσο προχωράω. Όχι τα πρώτα μου επειδή δεν ξέρω πια αλλά μπορώ να πω ότι με το Tilt έφτασα στο 65% αυτού που ήθελα να πετύχω, με το επόμενο στο 75% μέχρι το Soused που το θεωρώ σχεδόν τέλειο».

O Tομ Γιορκ των Radiohead αποχαιρετά τον Σκοτ Ουόλκερ:

So very sad to hear that Scott Walker has passed away, he was a huge influence on Radiohead and myself, showing me how i could use my voice and words. Met him once at Meltdown, such a kind gentle outsider. He will be very missed. https://t.co/v33Ey91hbn