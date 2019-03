Chickn

Οι Chickn δημιουργήθηκαν στην Αθήνα τα Χριστούγεννα του 2012. Το rock σχήμα εξελίσσεται στο χρόνο και μέχρι στιγμής έχει κυκλοφορήσει 2 LP ενώ έχει πραγματοποιήσει 4 ευρωπαϊκά tour. Στο τέλος της χειμερινής ευρωπαϊκής τους περιοδείας για το 2019 και πριν κλειδωθούν στο στούντιο για να ηχογραφήσουν τον νέο τους δίσκο οι Chickn κάνουν μια στάση στο six d.o.g.s.



23/3, 6 d.o.g.s., Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 21:00, εισ.: 6-8 ευρώ

Colorgraphs/ Jef Maarawi

Colorgraphs



Βασιζόμενη στη φωνή της ως μέσω πειραματισμού, σε συνδυασμό με τύμπανα και μπάσο, η Colorgraphs παίζει ζωντανά για πρώτη φορά μετά την κυκλοφορία του τον δίσκο «Gradients». Θα τη συνοδεύσει ο Jef Maarawi που έχει folk επιρροές.



22/3, 6 d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 21:00, εισ.: 5 ευρώ

Post Lovers

Οι Post Lovers, το προσωπικό project της Ελένης Καραγεώργου, μας συστήθηκαν για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2017, με το single "Melbourne/Going Anyway" της επετειακής σειράς "A Distant Victory Singles Club".

Παίζουν μικρά indie folk τραγούδια και τους αρέσουν τα δεύτερα φωνητικά και τα 90′s που τους μεγάλωσαν. Το ντεμπούτο album τους ηχογραφήθηκε στο Suono studio σε παραγωγή του Coti K και κυκλοφόρησε το Δεκέμβρη του 2018 από την Inner Ear Records. Μαζί τους ο Tζίμης Πολιούδης (Vagina Lips).



22/3, Bios. Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 21:00, εισ.: 5 ευρώ

Eddi Reader

Φωτο: Genevieve Stevenson



Επιδραστική προσωπικότητα της δεκαετίας των '80s, Eddi Reader έγινε γνωστή με τους Fairground Attraction, που κατέκτησαν την κορυφή των charts της Μεγάλης Βρετανίας με τον δίσκο The First of a Million Kisses και το επιτυχημένο single Perfect. Η καλλιτέχνις έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και στην κεντρική σκηνή του Gazarte γιορτάζοντας τις τέσσερις δεκαετίες που κλείνει στο χώρο της μουσικής.



22/3, Gazarte, Βουτάδων 32-34, Γκάζι, 210 3460347, 22:00, εισ.: 17-40 ευρώ

Strawberry Pills/ Oberst Panizza

Strawberry Pills



Οι Strawberry Pills και ο Βερολινέζος Oberst Panizza (πρώην Velvet Condom) θα εμφανιστούν μαζί στη σκηνή του Death Disco. Το αθηναϊκό ντουέτο επιστρέφει και στις live εμφανίσεις έπειτα από την κυκλοφορία του νέου τους single και προπομπό της επερχόμενης ολοκληρωμένης τους δουλειάς, "Verbal Suicide".



22/3, Death Disco, Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου, Ψυρρή, 20:30, εισ.: 5 ευρώ

Not the Rolling Stones

Η καλύτερη ευρωπαϊκή tribute band των Rolling Stones, που έχει δώσει δεκάδες συναυλίες στη Μεγάλη Βρετανία, την Ευρώπη και την Ασία, έρχεται στην Αθήνα.



23/3, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη, Χίλτον, 22:00, εισ.: 7-15 ευρώ

Mother of Millions

Mother of Millions



Oι αθηναίοι progressive metallers με τον μελωδικό ήχο δίνουν ένα show, με παλιό και νεότερο υλικό, στο Gagarin.



23/3, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 20:00, εισ.:10-12 ευρώ