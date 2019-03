Μετά τις 2 (σχεδόν ερασιτεχνικές) αφίσες που μας έβαλαν στον κόσμο του Once Upon a Time in Hollywood, πριν από λίγο κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της ένατης ταινίας του Κουέντιν Ταραντίνο.

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης κρατά ως βάση τη δολοφονία της Σάρον Τέιτ από την ομάδα του Τσαρλς Μάνσον το 1969, με σκοπό να διηγηθεί μια ιστορία που λαμβάνει χώρα στο Λος Άντζελες εκείνη τη χρονιά και, όπως φαίνεται από τις πρώτες σκηνές του τρέιλερ, μας ετοιμάζει ένα θρυλικό σινεφιλικό πάρτι.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του Once Upon a Time in Hollywood είναι πως ο Ταραντίνο μάζεψε σχεδόν το μισό Χόλιγουντ για να παίξει μικρούς ή μεγάλους ρόλους στην ταινία του.

Πέρα από τους Μπραντ Πιτ και Λεονάρντο Ντι Κάπριο που κρατούν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, η Μάργκο Ρόμπι θα υποδυθεί την Τέιτ, ενώ ακόμη παίζουν οι Αλ Πατσίνο, Κερτ Ράσελ, Ντέιμιαν Λιούις, Ντακότα Φάνινγκ, Εμίλ Χιρς, Τιμ Ροθ, Μάικλ Μάντσεν και οι Λουκ Πέρι και Μπαρτ Ρέινολντς στην τελευταία ταινία που έπαιξαν πριν από τον θάνατό τους.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 22 Αυγούστου.