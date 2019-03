Ένα λεύκωμα που θα περιλαμβάνει χειρόγραφα με στίχους, σχέδια και ζωγραφιές της Τζόνι Μίτσελ - προορισμένο για Χριστουγεννιάτικα δώρα στην οικογένεια και στους φίλους της - θα κυκλοφορήσει και επίσημα το προσεχές φθινόπωρο.

Η έκδοση θα λέγεται "Morning Glory on the Vine: Early Songs and Drawings" και τα περισσότερα από τα τεχνουργήματα που περιλαμβάνει δημιουργήθηκαν το 1971, τη χρονιά που κυκλοφόρησε το εμβληματικό της άλμπουμ "Blue".

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, «σπανίως έχουν παρουσιαστεί τον τελευταίο μισό αιώνα τα περιεχόμενα αυτού του έργου αγάπης».

Αρχικά, είχαν τυπωθεί μόνο εκατό υπερπολύτιμα αντίτυπα, αλλά η νέα έκδοση θα είναι πολύ λιγότερο περιορισμένη και θα περιλαμβάνει επιπλέον κομμάτια και έναν πρόλογο από την ίδια την της κορυφαία τραγουδοποιό που τον περασμένο Νοέμβριο έκλεισε τα 75 της χρόνια.

Το βιβλίο θα εκδοθεί από τον εκδοτικό οίκο Houghton Mifflin Harcourt, υπεύθυνου και για την έκδοση του αντίστοιχου σε γενικές γραμμές λευκώματος με στίχους και σκίτσα του Λέοναρντ Κοέν με τίτλο The Flame.