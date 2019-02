Ο διεθνούς φήμης μαέστρος και συνθέτης Άντρε Πρέβιν, πέθανε σήμερα σε ηλικία 89 ετών.

Ο Γερμανο-αμερικανός συνθέτης σπουδαίων ορχηστρικών έργων, είχε βραβευτεί με 4 Όσκαρ και 10 Emmy, κατά τη διάρκεια της μακράς και επιτυχημένης καριέρας του.

Τον θάνατο του Άντρε Πρέβιν, στο σπίτι του στο Μανχάταν, επιβεβαίωσε ο μάνατζέρ του.

Ο Πρέβιν ήταν μεταξύ άλλων και βιρτουόζος πιανίστας, με αξιοσημείωτες συνθέσεις στη τζαζ.

Το 1959, κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ σε ηλικία μόλις 29 ετών, για τη μουσική του στην ταινία Gigi ενώ, μία χρονιά αργότερα, ξαναπήρε το χρυσό αγαλματίδιο για τις συνθέσεις του στο φιλμ Porgy & Bess.

Το 1963 και το 1964, έλαβε ξανά την ύψιστη διάκριση της Ακαδημίας για τη δουλειά του στις ταινίες Irma la Douce και My Fair Lady.

Στη συνέχεια εγκατέλειψε τη βιομηχανία του κινηματογράφου και επικεντρώθηκε στη διεύθυνση της συμφωνικής ορχήστρας του Λονδίνου και, αργότερα, της φιλαρμονικής του Λος Άντζελες.

Παιδί θαύμα

Μεγάλη του επιρροή υπήρξε ο πιανίστας Αρτ Τέιτουμ και σε ηλικία 12 ετών θεωρείτο ήδη βιρτουόζος πιανίστας της τζαζ.

Το ταλέντο του έγινε γρήγορα αντιληπτό και σε ηλικία μόλις 16 ετών, ανέλαβε την πρώτη του δουλειά για σύνθεση σάουντρακ, ενώ ακόμα πήγαινε λύκειο στο Beverly Hills High School.

Στα επόμενα χρόνια εργάστηκε στην εταιρεία παραγωγής MGM όπου ο εργαζόταν και ο θείος του, Τσαρλς Πρεβέν, που διετέλεσε και μουσικός διευθυντής στην Universal.

To 1949 του ανατέθηκε η σύνθεση για το The Sun Comes Up. «Νόμιζα ότι ήταν εύκολο, αλλά έκτοτε το παρακολουθώ όποτε παίζεται στην τηλεόραση και είναι το πιο ανόητο σάουντρακ που έχετε ακούσει ποτέ», σχολίαζε αργότερα.

Το «ανόητο σάουντρακ» του εξασφάλισε πάντως ένα μεγάλο συμβόλαιο με την MGM.

Η κλήση του Πρέβιν στον στρατό το 1950, διέκοψε για λίγο την καριέρα του αλλά εκείνος συνέχισε να γράφει κομμάτια για την μπάντα του Έκτου Στρατού, παίζοντας παράλληλα σε σκηνές τζαζ του Σαν Φρανσίσκο.

Το 1952 επέστρεψε στη μουσική, προσαρμόζοντας θεατρικά μιούζικαλ όπως το Kiss Me Kate, Kismet, Silk Stockings και Bells Are Ringing για τη μεγάλη οθόνη.

Γεννήθηκε στο Βερολίνο και ξεκίνησε να παρακολουθεί μαθήματα στο κρατικό ωδείο, σε ηλικία 6 ετών. Το 1938 αποβλήθηκε ως Εβραίος και μαζί με την οικογένειά του έφυγε στο Παρίσι και από εκεί στο Λος Αντζελες.

Παντρεύτηκε συνολικά πέντε φορές: με την τραγουδίστρια της τζαζ Μπέτε Μπένετ, με τη στιχουργό Ντόρι Λάνγκαν, με τη Μία Φάροου, τη Χέδερ Σνέντον και την βιολονίστρια Αν - Σοφί Μάτερ. Από τους γάμους απέκτησε 10 παιδιά.

Συνολικά, προτάθηκε 13 φορές για Όσκαρ ενώ το 1960 έκανε ρεκόρ των τριών υποψηφιοτήτων: καλύτερης μουσικής στο Elmer Gantry, καλύτερης μουσικής στο Bells are Ringing και καλύτερου τραγουδιού για το Faraway Part of Town στο Pepe.

«Οι έφηβοι των 90s νιώθουν ότι μπορούν να διεκδικήσουν τη λέξη "cool" και τους τρόπους με τον οποίο αποδεικνύεις ότι είσαι "cool". Στην πραγματικότητα έχουν αργήσει τουλάχιστον 35 χρόνια για να μπορούν να τη διεκδικούν ως δική τους εφεύρεση», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ο Πρέβιν.