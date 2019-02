ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Οι Στοιχειωμένοι

Καταραμένοι ήρωες στοιχειώνουν το νέο μουσικό δράμα του Δημήτρη Μαραμή, στο οποίο συναντιούνται τρεις παραλογές: το Γεφύρι της Άρτας, το Τραγούδι του νεκρού αδελφού και το Στοιχειό της Χάρμαινας.

Οι δύο πρώτες ιστορίες, αριστουργήματα ποιητικής της ελληνικής δημοτικής παράδοσης, έχουν μελοποιηθεί από τον συνθέτη, διατηρώντας απαράλλαχτα τα λόγια και τους χαρακτηριστικούς τους ιδιωματισμούς. Η τρίτη ιστορία, λαϊκός θρύλος της Άμφισσας, ιδιαίτερα αγαπητός στην περιοχή, έχει διασωθεί μέσω του προφορικού λόγου, ενώ το πρωτότυπο λιμπρέτο υπογράφει ο ποιητής Σωτήρης Τριβιζάς.



28/2-1/3, Μέγαρο Μουσικής (Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη), Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Χίλτον, 20:00, εισ.: 9-45 ευρώ

H Δίκη

Ο Κρίστιαν Λούπα παρουσιάζει μια παράσταση για τη λογοκρισία στη σύγχρονη Πολωνία.



Ηθοποιοί απολύονται, σκηνοθέτες αποχωρούν, πολυαναμενόμενες παραστάσεις λογοκρίνονται, το θέατρο παρακμάζει. Μια υπερσυντηρητική κυβέρνηση απομακρύνει τον καλλιτεχνικό διευθυντή ενός ιστορικού θεάτρου και στη θέση του επιβάλλει έναν άλλον, της αρεσκείας της.

Ο Κρίστιαν Λούπα παρουσιάζει μια παράσταση για τη λογοκρισία στη σύγχρονη Πολωνία. Η καφκική πραγματικότητα της χώρας του σπουδαίου σκηνοθέτη γίνεται η βάση για την πεντάωρη Δίκη που ανεβαίνει στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης για λίγες μόνο ημέρες.



6-10/3, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Συγγρού 107-109, Τετ.-Κυρ. 19:00. Διάρκεια παράστασης: 5 ώρες (με 2 διαλείμματα), εισ.: 7-12 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Tesoro 2009-2019: 10 Χρόνια Felizol & The Boy

Με ένα 12ωρο πάρτι, συναυλίες, DJ sets, καλεσμένους και προβολές, οι Felizol and The Boy γιορτάζουν τα δέκα χρόνια ύπαρξής τους και την κυκλοφορία της κασέτας τους «Tesoro», η οποία περιλαμβάνει έξι ακυκλοφόρητες συνθέσεις.



3/3, 6 d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 15:00-03:00, είσοδος ελεύθερη

ΧΟΡΟΣ

6ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

Νέοι χορογράφοι καταλαμβάνουν και φέτος όλες τις σκηνές της Στέγης για δύο ημέρες. Πρόκειται για ένα φεστιβάλ-εκκολαπτήριο νέων δημιουργών και καλλιτεχνικών προτάσεων, που δοκιμάζονται στη σκηνή, αλλά συγχρόνως δοκιμάζουν και τη δική μας εμπειρία γύρω από το φαινόμενο του χορού στην Ελλάδα.

Στη μέχρι τώρα ενδιαφέρουσα και πλούσια συγκομιδή το Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων έχει καταφέρει να αναδείξει δημιουργούς στις πρώτες τους σκηνικές απόπειρες.



1-2/3, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Συγγρού 107-109, εισ.: 5-7 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Christiane Löhr

Christiane Löhr



Η δουλειά της Christiane Löhr είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη φύση. Όλη η προεργασία των έργων της δεν γίνεται στο στούντιό της αλλά σε μακρινούς περιπάτους σε λειβάδια και δάση. Εκεί η Löhr συλλέγει οργανικά υλικά (μίσχους φυτών, πικραλίδες, σπόρους από κισσό, γρασίδι, τρίχες αλόγου), τα οποία χρησιμοποιεί για την κατασκευή μικροσκοπικών γλυπτών που άλλοτε θυμίζουν αντικείμενα καθημερινής χρήσης κι άλλοτε αρχιτεκτονικές κατασκευές.



28/2-24/4, Bernier/Eliades, Επταχάλκου 11, Θησείο, Τρ.-Παρ. 10:30-18:30, Σάβ. 12:00-16:00

ΜΟΥΣΙΚΗ

Luke Slater

Luke Slater



Xαμαιλέων της techno, o Βρετανός DJ και παραγωγός Luke Slater έρχεται στην Αθήνα, καλεσμένος του Vault 88. Στην τριαντάχρονη καριέρα του έχει κυκλοφορήσει μουσική ως Dub Corp, Planetary Assault Systems, 7th Plain, LSD (μια συνεργασία του με τους Function και Steve Bicknell), μεταξύ άλλων σε label όπως τα Ostgut Ton, Mute, Stroboscopic Artefacts και Peacefrog. Μαζί του θα εμφανιστεί o resident του Vault 88, Cirkle, και το 1/3 των Analogue, a.metz.



1/3, 6 d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 24:00, εισ.: 10-15 ευρώ

The Martlet's Tale

Δύο κινηματογραφικές σουίτες του Μάνου Χατζιδάκι θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε αυτές τις μέρες.



Δύο κινηματογραφικές σουίτες του Μάνου Χατζιδάκι θα ακουστούν στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το ανέκδοτο The Martlet's Tale είναι το σάουντρακ της ομώνυμης ταινίας του 1970 σε σκηνοθεσία John Crowther και σενάριο του Nicholas Delbano.

H ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούσε η Κατίνα Παξινού, έλαβε κακές κριτικές στην πρώτη της προβολή στο Σαν Φρανσίσκο και δεν προβλήθηκε πουθενά στον κόσμο. Το ίδιο βράδυ θα παρουσιαστεί και το Sweet Movie που έντυσε την ομώνυμη ταινία του Dusan Makavejev (1974).



1-2/3, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής-ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 20:00, εισ.: 15-60 ευρώ

Αφιέρωμα στον Olivier Messiaen

Olivier Messiaen



Με αφορμή τα 110 χρόνια από τη γέννηση του Ολιβιέ Μεσιάν, η Στέγη συνεργάζεται με το Ωδείο Αθηνών σε ένα μεγάλο αφιέρωμα με συναυλίες, ομιλίες, ανοιχτά μαθήματα για σπουδαστές οργάνων και συνθέτες, με προσκεκλημένους τον πιανίστα Florent Boffard και τον συνθέτη Alain Louvier, δύο εξέχουσες προσωπικότητες της γαλλικής μουσικής.

Ο Ολιβιέ Μεσιάν υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες της σύγχρονης μουσικής και εφευρέτης του style oiseau (ύφος πουλιού), επηρεάζοντας τη μουσική σκέψη πολλών άλλων καλλιτεχνών του 20ού αιώνα.



4-7/3, Ωδείο Αθηνών (Αίθουσα Άρης Γαρουφάλη), Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β' 17-19. Είσοδος: ελεύθερη με δελτία εισόδου

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Η Ιαπωνία και το βιβλίο

Πυροτεχνήματα στη γέφυρα Ryōgoku, Καλλιτέχνης: Utagawa Toyokuni Ι (1769-1825), Ōban Τρίπτυχο, έγχρωμη ξυλογραφία, Αρχές με μέσα εποχής Bunka (1804-18), Εκδότης: Yamamotoya Heikichi, Συλλογή Γ. Μάνου [AE 7228-7230]



Μία από τις πλουσιότερες συλλογές γιαπωνέζικης τέχνης παρουσιάζεται στην Αθήνα. Από το Μουσείο Ασιατικών Τεχνών της Κέρκυρας θα παρουσιαστούν 68 έργα, πρωτότυπες έγχρωμες ξυλογραφίες των μεγάλων εκπροσώπων του Ukiyo-e, του σημαντικότερου ιστορικά καλλιτεχνικού ρεύματος της Ιαπωνίας.

Μεγαλύτερη βαρύτητα θα δοθεί στο εικαστικό έργο του θρυλικού Katsushika Hokusai, «πατέρα» των σημερινών manga, καθώς και στην ιδιαίτερη συνομιλία των δύο πολιτισμών μέσα από την παρουσίαση του έργου του Έλληνα Λευκάδιου Χερν που έζησε στην Ιαπωνία τον 19ο αιώνα.



4/3-3/5, Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, Λεωνίδου & Μυλλέρου, Μεταξουργείο. Ώρες λειτουργίας: Τρ. 10:00-21:00, Τετ.-Σάβ. 10:00-19:00, Κυρ. 10:00-16:00, είσοδος ελεύθερη. Εγκαίνια: 4/3, 19:30

ΠΑΡΤΙ

House of Kareola: 10s w/Mother Lasseindra Ninja

Το House of Kareola διοργανώνει ένα ballroom event με κριτή τη διάσημη voguer Legendary Mother Lasseindra Ninja. Οποιοσδήποτε θέλει μπορεί να διαγωνιστεί σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες, να πάρει δεκάρια και να προχωρήσει στις «μάχες». Θέμα της βραδιάς: Monochromatic vs Prints on Prints.



1/3, 14η Μέρα, Καλλιρρόης 10, Ακρόπολη, 21:00, εισ.: 5 ευρώ