Η 91η τελετή απονομής των Όσκαρ ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα και, όπως ήταν φυσικό, από αυτήν δεν έλειψαν τα απρόοπτα, τα ευτράπελα και τα (ευτυχώς μικρά) ατυχήματα.

Κάποια από αυτά τα έπιασε ο φακός αλλά πολύ περισσότερα «ξέφυγαν» ακόμα και από τους πιο ετοιμοπόλεμους οπερατέρ και φωτογράφους της βραδιάς.

Ενώ όλοι έγιναν μάρτυρες της «ιπποσύνης» του Κρις Έβανς για παράδειγμα κανείς δεν πρόλαβε την επεισοδιακή είσοδο της Τζένιφερ Χάντσον, στο Dolby Theater.

Η ξυπόλυτη ηθοποιός και ο ασυνόδευτος Τζεφ Μπέζος

Η Τζένιφερ Λιούις, περπατούσε για ώρα ξυπόλυτη με τις πανάκριβες γόβες στο δεξί της χέρι, αλλά δεν πρόλαβε να την φωτογραφίσει κανείς. Όταν κάποιος από τους παριστάμενους τη ρώτησε «Τζένιφερ, έβγαλες τα παπούτσια σου από τώρα;» η Λιούς απάντησε «Γ@@@ τα παπούτσια!»

Λίγα λεπτά αργότερα, ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη και CEO της Amazon έμπαινε χωρίς συνοδό στο Dolby Theatre: Μετά το πρόσφατο διαζύγιό του και τις αποκαλύψεις για τη σχέση του με την Λόρεν Σάντσεζ, ο Τζεφ Μπέζος μπήκε στο θέατρο μόνος και κατευθύνθηκε αμέσως προς το μπαρ, όπου παρήγγειλε μία βότκα.

Τρυφερότητα, ευγένεια και class

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ δεν άφησε το χέρι της συντρόφου του, Ιρίνας Σάικ, όσο μιλούσε με τον σελέμπριτι σεφ Βόλφγκανγκ Πακ, που εξέφραζε τον θαυμασμό του προς τον ηθοποιό, για την ερμηνεία του στο A Star is born. Λίγο αργότερα βέβαια, έσφιγγε το χέρι της Lady Gaga με την οποία τραγούδησε το Shallow.

Η Έιμι Άνταμς, που έχασε το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου ρόλου από την Ρετζίνα Κινγκ, έσπευσε να συγχαρεί τη μητέρα της Κινγκ για την επιτυχία της κόρης της.

This is very cool: Amy Adams got out of her seat to go over and congratulate Regina King’s mother with a hug after she lost to Regina for best supporting actress. They shared a moment and held hands #Oscars pic.twitter.com/n6COXmYwvu