Μπορεί ο ίδιος να ετοιμάζεται να «κρεμάσει» την ασπίδα του Captain America, αλλά ο Κρις Έβανς φέρθηκε χθες σαν πραγματικός σούπερ - ήρωας όταν η Ρετζίνα Κινγκ χρειάστηκε μία μικρή βοήθειά, κατά τη λαμπερή απονομή των Όσκαρ, στο Λος Άντζελες.

Ντυμένη με μία μακριά, λευκή τουαλέτα με εντυπωσιακή ουρά, η Αμερικανίδα ηθοποιός δυσκολεύτηκε να ανέβει επί σκηνής για να παραλάβει το πολυπόθητο αγαλματίδιο Β' γυναικείου ρόλου, για την ερμηνεία της στο φιλμ If Beale Street Could Talk.

Still not over Chris Evans helping Regina King up the stairs. ❤️ #Oscars pic.twitter.com/JBWBm0FBrX