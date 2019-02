Μια μεγάλη μουσική στιγμή θα ζήσουν οι φανς των Queen και των Όσκαρ φέτος καθώς το θρυλικό βρετανικό ροκ συγκρότημα θα εμφανιστεί live στην τελετή απονομής των βραβείων.

Την εμφάνιση των Queen ανακοίνωσαν σήμερα οι διοργανωτές, ενώ η ταινία «Bohemian Rhapsody», για τη ζωή του Φρέντι Μέρκιουρι, που διεκδικεί το βραβείο καλύτερης ταινίας, σημειώνει τεράστια εισπρακτική επιτυχία στις κινηματογραφικές αίθουσες.

«Is this the real life? Is this just fantasy? Καλωσορίζουμε τους @QueenWillRock και @adamlambert στα φετινά Όσκαρ!» έγραψε η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter.

Is this the real life?

Is this just fantasy?

We welcome @QueenWillRock and @adamlambert to this year's #Oscars!https://t.co/7uDf42FbjJ