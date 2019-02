H μεγάλη βραδιά των βραβείων Bafta στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο ξεκίνησε με την βασιλική αύξηση να δίνει το έναυσμα για την έναρξη της τελετής και το Γιώργο Λάνθιμο να κερδίζει το πρώτο του βραβείο μέσα στα πρώτα λεπτά

Το «Τhe Favourite» του έλληνα σκηνοθέτη κέρδισε ήδη το βραβείο Καλύτερης Βρετανικής Ταινίας, αλλά είναι μόλις η αρχή καθώς η νύχτα είναι μεγάλη όπως και η λίστα των βραβείων που διεκδικεί.

Λίγα λεπτά αργότερα η «Ευνοούμενη» κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Σχεδιασμού Παραγωγής και το Καλύτερου Μακιγιάζ και η βραδιά συνεχίζεται με βραβείο στην Ρέιτσελ Βάις για β' γυναικείο ρόλο.

Μετράμε ήδη τέσσερα βραβεία!

Η βραδιά φέτος έχει ελληνικό ενδιαφέρον λόγω της «Ευνοούμενης» η οποία έχει σαρώσει στις υποψηφιότητες. Η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου ήταν υποψήφια στις κατηγορίες της Καλύτερης Ταινίας, της Καλύτερης Βρετανικής Ταινίας (το κέρδισε ήδη), Καλύτερης Σκηνοθεσίας για τον Γιώργο Λάνθιμο, Καλύτερου Σεναρίου και Καλύτερου Α' Γυναικείου ρόλου (για την Κόλμαν) και δύο υποψηφιότητες για το βραβείο Καλύτερου Β' Γυναικείου Ρόλου για τις συμπρωταγωνίστριες της Κόλμαν, Ρέιτσελ Βάις και Έμα Στόουν, Καλύτερου Σεναρίου, Καλύτερης Φωτογραφίας, Καλύτερου Σχεδιασμού Παραγωγής (το κέρδισε), Καλύτερου Σχεδιασμού Κοστουμιών, Καλύτερου Μακιγιάζ (το κέρδισε) και Καλύτερου Μοντάζ.

Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έφτασαν στις 9 ακριβώς στο επιβλητικό κτίριο και αμέσως μετά ξεκίνησε η τελετή.

