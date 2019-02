Monster Magnet

Ένα από τα πιο δημοφιλή ονόματα του σκληρού ήχου των τελευταίων τριάντα χρόνων έρχεται για άλλη μια φορά στην Ελλάδα με δύο πολύ δυνατά shows σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (9 και 10 Φεβρουαρίου αντίστοιχα).

Με τον ενδέκατο δίσκο τους στις αποσκευές τους, που κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάρτιο μετά από απουσία πέντε χρόνων, οι Monster Magnet, η αρμάδα του Dave Wyndorf από το New Jersey, φέρνουν το ψυχεδελικό ροκ των '60s και των '70s με τις τραχείς μπασογραμμές, τα θηριώδη riffs και τις παραμορφωμένες μελωδίες στο φανατικό κοινό τους.

9/2, Piraeus 117, Πειραιώς 117, 22:00, εισ.: από 22 ευρώ

Algiers

Algiers



Δύσκολο να χαρακτηρίσεις τον ήχο των Algiers: afrogospel, post-punk, ένα μείγμα σόουλ με κιθάρες. Γνήσια παιδιά μιας εποχής γεμάτης αβεβαιότητα και ραγδαίες εξελίξεις, είναι έντονα πολιτικοποιημένοι και γράφουν αιχμηρούς στίχους, αντλώντας τις επιρροές τους από καλλιτέχνες όπως οι Clash και οι Suicide, ο Afrika Bambaata και οι Public Enemy.

9/2, Temple Athens, Ιάκχου 17, 20:30, εισ.: 15-20 ευρώ

Τα τραγούδια της αμαρτίας / Παίδες επί Κολωνώ / Κοινός Βίος

Μάνος Χατζιδάκις

Τρία σπουδαία, σχεδόν άγνωστα έργα του Μάνου Χατζιδάκι αποκαλύπτονται στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής: ο «Κοινός Βίος», ένα έργο πάνω σε τέσσερα ποιήματα του Γιώργου Χρονά, το οποίο εκδόθηκε το 1999 στον δίσκο «Μάνος Χατζιδάκις 2000 Μ.Χ.», οι «Παίδες επί Κολωνώ», μια «σκηνική καντάτα» σε στίχους Νίκου Γκάτσου, Μιχάλη Μπουρμπούλη και του συνθέτη, και τα «Τραγούδια της αμαρτίας», ένας κύκλος τραγουδιών σε ποίηση Ντίνου Χριστιανόπουλου και Γιώργου Χρονά, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην παράσταση-σταθμό Ενός λεπτού σιγή (1995) της Ομάδας Εδάφους του Δημήτρη Παπαϊωάννου.



9-14/2, Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής - ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 20:30, εισ.: 15-25 ευρώ

Bazooka / Bonnie Nettles

Bazooka

Με το νέο άλμπουμ τους «Zero Hits» να έρχεται στις 18 του μήνα, οι Bazooka κάνουν το πρώτο live τους για τη νέα χρονιά στο Gagarin, παρουσιάζοντας την καλύτερη δουλειά τους μέχρι τώρα.

Με το «Ζούγκλα» να έχει ξεχωρίσει ήδη και το πνεύμα των Stooges να ζωντανεύει στη «Νυχτερινή Βάρδια», έρχονται να αποδείξουν ότι είναι μία από τις καλύτερες μπάντες αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα. Μαζί τους οι Bonnie Nettles.

9/2, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 21:00, εισ.: 8-10 ευρώ

Dirty Fuse, Φτηνά ποτά & Blues After

Από το 2008 οι Dirty Fuse εξερευνούν τον μανιασμένο κόσμο του surf rock. Με επιρροές από Dick Dale, Ventures, Atlantics, Ramones και Televison, η μουσική τους είναι βασισμένη στην old school surf μουσική των '60s.

9/2, The Zoo, Ζωοδόχου Πηγής 45 & Σαρανταπόρου, Χαλάνδρι, 2 & 9 /2: 03:00, Είσοδος ελεύθερη

Κώστας Χατζής

Κώστας Χατζής

O Κώστας Χατζής σφράγισε μια ολόκληρη εποχή, υπηρετώντας πιστά και με διεισδυτικό λόγο το κοινωνικό τραγούδι για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Με την κιθάρα και την ιδιότυπη φωνή του ήταν ουσιαστικά ο πρώτος που τραγούδησε μπαλάντες με κοινωνικό περιερχόμενο. Πολλά τραγούδια του έχουν μείνει κλασικά: «Απ’ το Αεροπλάνο», «Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει», «Δε βαριέσαι αδελφέ», «Κι ύστερα», «Η αγάπη όλα τα υπομένει» και τόσα άλλα.

8- 11/2, Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, Μετς, Παρ. & Σαβ.: 22.30, Κυρ. & Δευτ.: 21.30, εισ.: 15-25 ευρώ

Sουπερ Sτερεο

Sουπερ Sτερεο

Τέσσερα χρόνια μετά την κυκλοφορία του δεύτερου δίσκου τους "Το Τέρας", οι Σούπερ Στέρεο επιστρέφουν με το τρίτο album τους, «3», το οποίο πρόσφατα κυκλοφόρησε από την Polytropon. 8 + 1 tracks ελληνόφωνης κιθαριστικής ποπ, με έντονες ρετρο-ψυχεδελικές πινελιές, που ξεκινούν από 60's πειραματισμούς, διασχίζουν 90's ποπ και alternative ιδέες για να καταλήξουν στο σήμερα.

Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου στο six d.o.g.s το παρουσιάζουν για πρώτη φορά live στην Αθήνα, μαζί με κομμάτια από την προηγούμενη δισκογραφία τους.

8/2, 6 d.o.g.s., Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 21:00, εισ.: 7 ευρώ

Uriah Heep

Με 50 χρόνια συνεχούς παρουσίας στον χώρο, το μυθικό συγκρότημα απ' την Αγγλία που έχει μεγαλώσει γενεές γενεών οπαδών του ροκ επιστρέφει στην Ελλάδα, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με κλασικά, αθάνατα κομμάτια, όπως τα «Lady in black», «Easy Livin», «July Morning», «Sympathy», «Sunrise», «The Wizard», «Gypsy», «Come away, Melinda», «Rain», «Look at yourself», «Return to fantasy», για να μας θυμίσει γιατί μπορούν ακόμα να συνεπαίρνουν το μεγάλο κοινό.

8/2, Fuzz Club, Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος (Πειραιώς & Χαμοστέρνας), 20:30, εισ.: 26-30 ευρώ