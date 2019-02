Μια σύγχρονη εικόνα της Αθήνας, μέσα από τα σχέδια της δημιουργικής εταιρίας «koukoutsi - graphique store» παρουσιάζει το TAF / the art foundation στην έκθεση Designing for Athens, που εγκαινιάζεται την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019 στις 20:30 και θα διαρκέσει έως τις 24 Φεβρουαρίου.



To koukoutsi - graphique store ανήκει στη κατηγορία των δημιουργικών εταιρειών που σχεδιάζουν και παράγουν προϊόντα με στόχο τη προβολή της σύγχρονης εικόνας της Αθήνας.

Ο σχεδιαστής της εταιρείας Νίκος Μαϊνάρης αποτυπώνει με μινιμαλιστικό τρόπο αρχιτεκτονικά τοπόσημα, σχολιάζει με χιουμοριστική διάθεση επίκαιρα οικονομικά και πολιτικά θέματα και προβάλει τον ελληνικό πολιτισμό με μια σύγχρονη γραφή.



Στην έκθεση Designing for Athens επιχειρείται για πρώτη φορά η ανάδειξη του πλούσιου σχεδιαστικού έργου των τελευταίων 15 ετών.

Θέατρο Rex

Ο Παρθενώνας

H έκθεση βασίζεται στο τρίπτυχο αρχιτεκτονικά τοπόσημα, αναμνηστικά πολιτιστικά προϊόντα και επίκαιροι προβληματισμοί. Στην έκθεση θα εκτεθούν τυπώματα, αφίσες καθώς και T-shirt, τσάντες, κοσμήματα και κεραμικές κούπες.



Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας νέας θεματικής ενότητας του TAF / the art foundation με τίτλο Athens is for Lovers, η οποία ανοίγει ένα διαφορετικό διάλογο ανάμεσα σε νέους δημιουργούς και την Αθήνα.



Οι εκθέσεις και δράσεις αυτής της ενότητας που θα παρουσιαστούν τη φετινή χρονιά, αφορούν το έργο καλλιτεχνών και designers που εμπνέονται από τις πολύπλευρες όψεις της σύγχρονης πόλης και, ειδικότερα από τις καθημερινές ιστορίες των ανθρώπων, τις ιστορικές αλλαγές και το αρχιτεκτονικό τοπίο.

Αμερικάνικη Πρεσβεία

Το ξενοδοχείο Hilton

Info

7 – 24 Φεβρουαρίου

Designing for Athens, Νορμανού 5, Μοναστηράκι

Εγκαίνια: Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019, 20:30

Ώρες λειτουργίας: Δευτ - Σαβ 12:00 – 21:00, Κυρ 12:00 – 19:00

Eίσοδος ελεύθερη

www.theartfoundation.gr