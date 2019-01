Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τους Beatles αναμένεται να επιμεληθεί ο σκηνοθέτης Πίτερ Τζάκσον, βασιζόμενος στο υλικό που καταγράφηκε κατά τις ηχογραφήσεις του Let it Be.

Υπενθυμίζεται πως το Let it Be υπήρξε ο τελευταίος δίσκος του θρυλικού συγκροτήματος από το Λίβερπουλ και κυκλοφόρησε το 1970.

Πρόκειται για την δεύτερη αρχειακή δουλεία του Πίτερ Τζάκσον μετά το «They Shall Not Grow Old», το επιτυχημένο ντοκιμαντέρ για τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ένα ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους με το όνομα του δίσκου είχε σκηνοθετήσει και ο Μάικλ Λίντσεϊ-Χογκ, με υλικό από τις ηχογραφήσεις του Let it Be αλλά και την διάσημη συναυλία στην ταράτσα κτιρίου στο Savile Row του Λονδίνου και κυκλοφόρησε το 1970.

Η κυκλοφορία του έγινε λίγο μετά την ανεπίσημη διάλυση του συγκροτήματος, αλλά πριν ο Πολ Μακ Κάρτνεϋ ξεκίνησει νομικές διαδικασίες για τη διάλυση της μπάντας.

Ο Πίτερ Τζάκσον συνεργάζεται με την δισκογραφική εταιρεία των Beatles, Apple, και έχει την έγκριση του Πολ Μακ Κάρτνεϋ και του Ρίνγκο Σταρ, των δυο εν ζωή σκαθαριών, αλλά και της Γιόκο Όνο - Λένον και της Ολίβια Χάρισον.

Ο σκηνοθέτης ανέφερε πως η παραγωγή έχει στη διάθεσή της 55 ώρες οπτικού και 140 ώρες ηχητικού υλικού του Μάικλ Λίντσεϊ-Χογκ.

«Είναι σαν μια χρονομηχανή που μας μεταφέρει πίσω στο 1969 και καθόμαστε σε ένα στούντιο να παρακολουθούμε αυτούς τους τέσσερις φίλους να φτιάχνουν μαζί υπέροχη μουσική.»

Παράλληλα ανέφερε πως θα χρησιμοποιήσει τις ίδιες τεχνικές αποκατάστασης του φιλμ που χρησιμοποίησε στο «They Shall Not Grow Old».

Ο ίδιος χαρακτήρισε το οπτικό και ηχητικό υλικό που κατέγραψε ο Μάικλ Λίντσεϊ-Χογκ 18 μήνες πριν τη διάλυσή των Beatles ως «ιστορικό θησαυρό».

«Νιώθω ενθουσιασμό και τιμή που μου έχει ανατεθεί αυτό το αξιόλογο υλικό. Η δημιουργία αυτής της ταινίας θα είναι μια τεράστια χαρά.»

Το «Let it Be» του Μάικλ Λίντσεϊ-Χογκ βρίσκεται εκτός επίσημης κυκλοφορίας από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 όταν ήταν διαθέσιμο σε βιντεοκασέτα.

Οι προσπάθειες για την επανακυκλοφορία του δεν υλοποιήθηκαν ποτέ ωστόσο η Apple δήλωσε πως μια αποκαταστημένη κόπια του ντοκιμαντέρ θα κυκλοφορήσει μετά την ταινία του Τζάκσον.

Το ντοκιμαντέρ προσέλκυε πάντα τους θαυμαστές του συγκροτήματος καθώς σε αυτό καταγράφονται οι Beatles σε μια περίοδο όπου οι εντάσεις εντός της μπάντας είχαν γίνει εμφανείς, ανάμεσα στις οποίες και η απόφαση του Τζόρτζ Χάρισον να φύγει μετά από λίγες μέρες γυρισμάτων.

Το συμβάν δεν καταγράφηκε στην ταινία του Μάικλ Λίντσεϊ-Χογκ. Ακόμα δόθηκαν εντολές στον σκηνοθέτη να κόψει και άλλες σκηνές όπου δεν άρεσαν στο κάθε έναν από τους Beatles.

Ο σκηνοθέτης είπε αργότερα ότι τα τέσσερα σκαθάρια αντιμετώπισαν με ανάμικτα σχόλια την ταινία του, υποδεικνύοντας την απροθυμία τους να προχωρήσουν στην επανέκδόσή του.

