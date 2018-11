Ο συγγραφέας και οσκαρικός σεναριογράφος Γουίλιαμ Γκόλντμαν, πέθανε σήμερα σε ηλικία 87 ετών.

Ανάμεσα στα πιο γνωστά σενάρια που υπέγραψε είναι αυτά των ταινιών "Butch Cassidy and the Sundance Kid" («Οι δύο ληστές») και "All the President's Men" («Όλοι οι άνθρωποι του προέδρου»).



Ο Γκόλντμαν είχε επίσης γράψει το σενάριο στις ταινίες "Marathon Man", "Magic" και «Τρελές ιστορίες έρωτα και φαντασίας», που αποτελούν μεταφορές δικών του μυθιστορημάτων.

Σύμφωνα με την κόρη του Τζένι, που μίλησε στην Washington Post, ο θάνατος του Γκόλντμαν οφείλεται στις επιπλοκές από τον καρκίνο του εντέρου και την πνευμονία.

O Γκόλντμαν είχε κερδίσει δύο αγαλματίδια Όσκαρ: ένα καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου για την ταινία «Όλοι οι άνθρωποι του προέδρου» και ένα καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου για τους «Δύο ληστές».

Γεννήθηκε στο Σικάγο το 1931 και ξεκίνησε να γράφει ήδη από τα φοιτητικά του χρόνια.

Εκτός από τα 24 σενάρια για ταινίες, ο Γκολντμαν έγραψε 16 μυθιστορήματα, 5 μικρού μήκους ιστορίες και ένα παιδικό βιβλίο.

Το πρώτο του μυθιστόρημα «Ο Ναός του Χρυσού» εκδόθηκε αμέσως μετά την αποφοίτησή του από το πανεπιστήμιο.

Το 1965 βοήθησε στο σενάριο της ταινίας "Masquerade" ενώ το 1969 έγραψε το δικό του για τους «Δύο Ληστές», που έσπασε το Box Office. Στην ταινία πρωταγωνιστούσαν οι Πολ Νιούμαν και Ρόμπερτ Ρένφορντ.