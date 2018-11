Voltage: Alberto Ruiz

Δύο χρόνια μετά την τελευταία εμφάνισή του στην Αθήνα, ο DJ με το εκρηκτικό, ενεργητικό στιλ, επιστρέφει στο Steam Athens, καλεσμένος της Voltage Records.

Το label του, η Stick Recordings είναι γνωστό για τον ιδιαίτερο και προχωρημένο του ήχο, ενώ οι δικές του παραγωγές συνεχίζουν να βρίσκονται στις υψηλότερες θέσεις των charts.

Κομμάτια του παίζουν καλλιτέχνες όπως οι Dubfire,Green Velvet, Richie Hawtin, Adam Beyer, Marco Carola, Joseph Capriati, Pan /Pot, Marco Bailey, Solomun κ.α.



16/11, Steam Athens, Ευρυμέδοντος 3, Αθήνα, 24:00, εισ.: 10 ευρώ

ClubKid & Figkott

Ο ClubKid ξεκινάει έναν καινούριο κύκλο από events στo υπόγειο dancefloor του Crust καλώντας κάθε μήνα ξεχωριστούς κι αγαπημένους djs της Αθήνας. Αυτή τη φορά μαζί του στο booth θα βρεθεί ο Figkott, ιδρυτής των project Qreclaim και The Schenkens, δυο μοναδικών για τα αθηναϊκά δεδομένα πάρτι αφιερωμένα στην undeground club κουλτούρα.



16/11, Crust, Πρωτογενους 13, 23:30

Strap-on Unicorns: Beam Me Up

Οι Strap-on Unicorns κάνουν πάρτι στο Second Skin.



Electronica, synth pop, electro porn, uptempo, techno, trash, rap rave, R&B μουσικές επιλογές και drag show από την Vanessa Cardui και την GingerΈλα.



16/11, Second Skin, Δαμοκλέους 8, 23:00, Είσοδος ελεύθερη

Analogue Showcase w/ UVB x Endlec

Endlec



Εν αναμονή της έβδομης δισκογραφικής κυκλοφορίας της στα τέλη Νοεμβρίου, η Analogue μας προσκαλεί στο πρώτο label showcase της με καλεσμένους δύο καλλιτέχνες από το roster της, τους UVB & Endlec.

Μαζί τους στα decks του six d.o.g.s, οι ιδιοκτήτες και residents της Analogue, Jerm, Μr.Μ & a.metz. Visuals: Aggeliki Germakopoulou.



16/11, 6 d.o.g.s., Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 24:00, εισ.: 12 ευρώ

Jay Glass Dubs

Jay Glass Dubs



Ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους των πειραματικών dub electronics και βασικό μέλος της ομάδας της Bokeh Versions, ο Δημήτρης Παπαδάτος είναι συνθέτης, μουσικός και sound artist με έδρα την Αθήνα.

Το project του, Jay Glass Dubs, είναι μια άσκηση ύφους σε μια εναλλακτική ιστορική προσέγγιση της dub, απογυμνωμένη στη βασική φόρμα που αποτελείται από ντραμς/μπάσο/φωνητικά/effects.



16/11, Bios, Πειραιώς 84, Γκάζι, 22:00, Είσοδος ελεύθερη

Talk of the Town Showcase

Το προσωπικό label του Βαγγέλη Κωστοξενάκη "Talk of the Town" ξεκινάει τις περιπέτειες του στην αθηναϊκή νύχτα µε ένα showcase στο υπόγειο του Crust.



Στο booth θα βρεθούν οι resident της Talk of the Town, Vangelis Kostoxenakis,Tolis Q και Stark οι οποίοι θα εναλλάσσονται back to back σε µια βραδιά γεµάτη tech house, afrotech και techno,ενώ παράλληλα το event θα πλαισιώνεται οπτικά από τον ανερχόμενο καλλιτέχνη Dimiology.



17/11, Crust, Πρωτογενους 13, 23:30, Είσοδος ελεύθερη

Deep Phase: Leon

Leon



Ο Ιταλός dj και παραγωγός Leon επισκέπτεται το Steam για το δεύτερο Deep Phase event της νέας σεζόν. Ιδρυτής της δισκογραφικής Chelsea Hotel Records, resident των δημοφιλέστατων Music On events και resident του Amnesia της Ibiza, έρχεται για να μας αποδείξει γιατί αξίζει την υποστήριξη που λαμβάνει από καλλιτέχνες όπως οι Carl Cox, Marco Carola και Loco Dice.



17/11, Steam Athens, Ευρυμέδοντος 3, Αθήνα, 24:00, εισ.: 12 ευρώ