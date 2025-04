Καναδάς: Καβγάς άνευ προηγουμένου μεταξύ παικτών γκολφ μέσα σε γήπεδο

Άγριος καβγάς ξέσπασε σε αγώνα γκολφ στον Καναδά, λόγω του ότι η μία από τις δύο ομάδες καθυστερούσε την έναρξη του παιχνιδιού.

Το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στο γήπεδο γκολφ «Two Eagles» της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά, όταν οι δύο ομάδες άρχισαν να λογομαχούν για την καθυστέρηση της έναρξης του παιχνιδιού.

Στην αρχή του βίντεο, οι εμπλεκόμενοι διακρίνονται συγκεκριμένα στο βίντεο να λογομαχούν και να σπρώχνονται αρχικά, μέχρι που ο άνδρας με τη μπλε μπλούζα σπρώχνει έναν δεύτερο από την αντίπαλη ομάδα, τον ρίχνει στο έδαφος και τότε πιάνονται στα χέρια.

Οι δύο άνδρες άρχισαν να χτυπούν ο ένας τον άλλον, παρότι οι παρευρισκόμενοι προσπαθούσαν μάταια να τους χωρίσουν. Μάλιστα σύμφωνα με το «Global News», ο άνδρας με τη λευκή μπλούζα ενδέχεται να έχει υποστεί κάταγμα στο σαγόνι.

🚨👮‍♂️🥊 #WATCH — A brawl broke out at Two Eagles Golf Course in Kelowna, BC, during a Monday night league. Witnesses say slow play was the cause of the altercation with the blue shirt group having hit into a slower group which lead to one man suffering a broken jaw. Cops were… pic.twitter.com/ry5YQ4aNPa