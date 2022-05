Φον ντερ Λάιεν: Λεπτομέρειες για τις νέες κυρώσεις στη Ρωσία- Σε πετρέλαιο, στρατό και τηλεόραση

Λεπτομέρειες για το 6ο πακέτο κυρώσεων στην Ρωσία έδωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Το πακέτο θα συμφωνηθεί τις επόμενες ημέρες. Η ίδια απαρίθμησε τέσσερις διαφορετικούς τύπους κυρώσεων.

- Πρώτον, αναμένεται να στοχοποιηθούν υψηλόβαθμοι Ρώσοι στρατιωτικοί που διέπραξαν εγκλήματα πολέμου στην Μπούσα και τη Μαριούπολη. «Ξέρουμε ποιοι είστε, δεν θα ξεφύγετε από αυτό» είπε χαρακτηριστικά.

- Δεύτερον, η Sberbank, η μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας, πρόκειται να αποσυνδεθεί από το σύστημα τραπεζικών μεταφορών SWIFT.

- Τρίτον, σύμφωνα με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τρεις μεγάλοι κρατικοί ρωσικοί ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί πρόκειται να αποκοπούν από την ΕΕ μέσω καλωδιακής, δορυφορικής ή διαδικτυακής σύνδεσης. Η φον ντερ Λάιεν αποκάλεσε τα συγκεκριμένα Μέσα ως «φερέφωνα που ενισχύουν τα ψέματα του Πούτιν».

- Τέταρτον, ρωσικό πετρέλαιο. Η Φον ντερ Λάιεν είπε ότι η ΕΕ ανακοινώνει επίσης το τέλος της εξάρτησής της από το ρωσικό πετρέλαιο.

«Δεν θα είναι εύκολο, αλλά πρέπει απλώς να το κάνουμε». Όλο το ρωσικό πετρέλαιο θα καταργηθεί σταδιακά, είπε, αλλά με τάξη.

«Θα φροντίσουμε να καταργήσουμε σταδιακά το ρωσικό πετρέλαιο με τακτοποιημένο τρόπο», είπε η Ευρωπαία Επίτροπος. «Έτσι με τρόπο που επιτρέπει σε εμάς και τους συνεργάτες μας να εξασφαλίσουμε εναλλακτικές οδούς ανεφοδιασμού και ταυτόχρονα να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο στην παγκόσμια αγορά».

Το μεγάλο ερώτημα ωστόσο είναι εάν δύο χώρες της ΕΕ, η Ουγγαρία και η Σλοβακία, θα εξαιρεθούν από το εμπάργκο του πετρελαίου. Η φον ντερ Λάιεν δεν έκανε καμία αναφορά σε καμία εξαίρεση, αλλά είπε ότι οι εισαγωγές αργού πετρελαίου θα καταργηθούν σταδιακά σε διάστημα έξι μηνών και τα προϊόντα διύλισης έως το τέλος του 2022.

«Έτσι μεγιστοποιούμε την πίεση στη Ρωσία, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιούμε τις παράπλευρες ζημιές σε εμάς και στους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η οικονομία μας θα παραμείνει ισχυρή» ξεκαθάρισε.

Στη συνέχεια έδωσε λεπτομέρειες για ένα πακέτο οικονομικής ανακούφισης και ανοικοδόμησης για την Ουκρανία.

«Θέλουμε η Ουκρανία να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο», είπε ενώ σημείωσε πως η οικονομική παραγωγή της Ουκρανίας επρόκειτο να μειωθεί κατά 35%-50% το 2022 και θα χρειαστεί 5 δισεκατομμύρια ευρώ το μήνα μόνο για να συνεχίσει να υπάρχει. «Πρέπει να δράσουμε κι εμείς στο μερίδιο που μας αναλογεί».

