Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έβγαλε το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό και ξεκινά την περιοδεία της στις χώρες της ΕΕ, στο πλαίσιο της οποίας θα βρεθεί στην Αθήνα την Πέμπτη.

Η πρόεδρος της Κομισιόν στάθηκε μπροστά στις κάμερες με το κινητό ανά χείρας και έδειξε την οθόνη της συσκευής, όπου εμφανιζόταν το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό.

Το Βέλγιο προστέθηκε σήμερα στις χώρες που εκδίδουν το πιστοποιητικό δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Κι εδώ είναι το δικό μου», πρόσθεσε, δείχνοντας το κινητό της.

Today I start my #NextGenerationEU tour.



I dowloaded my 🇧🇪 #EUDigitalCOVIDCertificate!



I hope it can be verified in all the countries I’ll visit.

Half of EU countries are already connected.



More and more people get the certificate. Get yours too! https://t.co/pStCo29NWx