άρχισε πάλι λίγο πολύ το δάκρυ δίχως αιτία, μάλλον η σκέψη και η πράξη σε δίχως νόημα πράγματα να αντιδράει μεθοδικά με υγεία...για κάποιο λόγο αισθάνομαι άπραγος είμαι όντως πρακτικά άπραγος αλλά σκεπτόμενος, πολύ λίγο κοινωνικός γιατί παρότι όταν ξεκινώ τη συζήτηση τη σταματάω όποτε θέλω και με γνωστά ΄και με άγνωστα άτομα..., ένιωσα επίσης πάνω στη συζήτηση ένα μικρό φλερτ, μακρινό μεν λειτουργικό δε..., σαν να είχα δίπλα μου ένα κορίτσι το οποίο στη καθημερινότητά μου να το δω πολύ σπάνια και μόνο σε περίοδο διακοπών... και άμα ταξιδέψω μακριά από τη πόλη που μένω, περίεργα τα πράγματα και πολύ δυνατά συναισθήματα, αναγνωρίζω επίσης ότι οι αδελφές ψυχές μας μιλάμε συνέχεια μεταξύ μας κάθε μέρα κάθε δευτερόλεπτο που περνάει και δυναμώνει τη φλόγα μας μεταξύ των κοινών και μη φίλων...



ΤΡΟΜΕΡΗ ΑΙΣΘΗΣΗ



