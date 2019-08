Συγγνώμη απο τωρα για το παρωχημένο και το...ξενερωτο της υπόθεσης:

Αλλα ρε γμτ ,δεν θέλω να ειμαι η ...Σαμανθα απο το Sex in the City...

Προτιμώ να ειμαι η Ροουζ απο τον Τιτανικό ,και να περασω το υπόλοιπο της ζωης μου (ειμαι ηδη στα 34) ψάχνοντας τον ..Τζακ Ντοσον που θα με σωσει...Αξιολύπητο; Εγω το βρισκω ρομαντικό...

Δεν μπορω να συμβαδισω με το "κανω σεξ και βλεπουμε".

Ειχα σχέσεις.Δεν είμαι εκτος κλιματος.Εφαγα χαστουκια.Αλλα ρε γμτ δε θα παραδωσω τα οπλα!Μου αξιζει να ειμαι πρωταγωνιστρια σε ρομαντικη ταινια,οχι κομπαρσος σε ...τσοντα τρίτης κατηγοριας.Τουλάχιστον εκει ...τοποθετω την αξια μου!!Δε θα κατακρίνω τις υπολοιπες που τους αρεσει το ελεύθερο σεξ διχως πολλα πολλα,αλλα...πνιγομαι σε αυτη την πεζη πραγματικοτητα.

Θα τον ζήσω τον δικο μου "Τιτανικο"...τιποτα λιγοτερο δε μου αξιζει!Αν θα καταλήξω στα 50/60 με κρεβατι πιο παγωμενο και απο τον Ατλαντικο;

Να σας πω κατι φιλοι μου;Θα το ρισκαρω!

Cheers to all romantic souls!May the force be with us!