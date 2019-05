ας με διαφωτίσει στο εξής: έχω προφίλ στο fb το οποίο δεν είναι εύκολα προσβάσιμο ,είναι κλειδωμένο και ο κύκλος μου αποτελείται αποκλειστικά από φίλους ,συνεργάτες ,συγγενείς κτλ.και δεν μπορεί κάποιος εκτός του κύκλου μου να κάνει αίτημα φιλίας .Το θέμα είναι ότι σε κάποιες αναρτήσεις τώρα τελευταία, μου πατάνε like οι γνωστοί μου πχ υπάρχουν πέντε like εκ των οποίων τα 4 είναι από προφίλ γνωστών μου κ το ένα δεν φαίνεται πουθενά μα πουθενά σε πιο προφίλ ανήκει,είναι απλά ένα like απόρρητο.Μήπως παρακολουθείται το προφίλ μου , μήπως είναι ιος δεν ξέρω ...τα φώτα σας παρακαλω!