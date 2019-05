Βράδυ Μαΐου, κοντά στο καλοκαίρι πλέον , κ καθώς λογίζεσαι σε ένα κρεββάτι πριν έρθει ο Μορφέας και σε ταξιδέψει γαι ακόμα μια φορά , έρχεται η στιγμή όπου "συνείδητοποιεις" καποια πράγματα όντας πια στα 31 και θες να κάνεις έναν τύπου απολογισμό μιας χρονιάς θα έλεγα? Ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος? Κάπως έτσι. Τυγχάνει το τελευταίο δίμηνο, κατά κάποιο περίεργο τρόπο να έχεις γνωρίσει κάτι που αξίζει να μοιράζεσαι την καθημερινότητα σου, την μιζέρια σου, τις ανησυχίες σου, την χαρά σου κ.ο.κ (είναι πολλά κ μακρυγορω) Πιάνεις μετά από καιρό τον ευατο σου να χαμόγελα ξανά, ακόμα κ στις περίεργες μέρες σου, μετά από έναν πολύ δύσκολο χρόνο, όπου δυσκολευοσουν να πεις έστω ένα καλημέρα. Έλα κούρασες θα πεις, εν μέρει έχεις ένα δίκιο, απλά καμία φορά δν έχεις κ τα ακριβής λόγια να το μοιραστείς όλο αυτό. Αυτή την ευφορία, αυτή την κατά κάποιους ηλιθια "χαρά " όταν αρχίζουμε να γουστάρουμε πολύ. Take it or leave it, simple like that.

Υ. Γ Πάνε πάνω από δύο χρόνια π ήταν η τελευταία φορά π μοιράστηκες κάτι, κ όσο ναναι, είχες ξεχάσει πόσο καλό κάνουν ακόμα κ μερικές σειρές σε μια κόλλα χαρτί που λέει ο λόγος ,damn.