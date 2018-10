«Αγαπητοί haters,

Αν δούμε ή ακούσουμε το μίσος σας, σας καταγγέλλουμε. Είμαστε ένα έθνος που νοιάζεται και όχι που μισεί, γι' αυτό θα σας στερήσουμε την ικανότητα να μπορείτε να πληγώνετε ανθρώπους. Πιστεύουμε πως οι άνθρωποι πρέπει να νιώθουν ελεύθεροι να είναι ο εαυτός τους. Εκτός κι αν προωθούν το μίσος»

Στα πλαίσια της νέας καμπάνιας της κυβέρνησης της Σκωτίας για την καταπολέμηση του μίσους, οι στάσεις των λεωφορείων και του μετρό, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και οι δημόσιοι χώροι έχουν γεμίσει με αφίσες που απευθύνονται κατευθείαν στους θύτες σε μορφή αλληλογραφίας. «Dear haters, you're going to hate this, but we've had enough. Yours, Scotland". Με καυστική ευγένεια η κυβέρνηση της Σκωτίας σε συνεργασία με την αστυνομία, απευθύνονται σε όσους ασκούν βία εναντίων κοινωνικών ομάδων ως εξής: "Αγαπητοί φανατικοί...", "Αγαπητοί προκατειλημμένοι των ΑΜΕΑ...", ''Αγαπητοί ομοφοβικοί...", "Aγαπητοί Ρατσιστές...", "Αγαπητοί τρανσοφοβικοί...", καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως δεν υπάρχει χώρος για εκδηλώσεις μίσους στη Σκωτία.

Στα πλαίσια της νέας καμπάνιας της κυβέρνησης της Σκωτίας για την καταπολέμηση του μίσους, οι στάσεις των λεωφορείων και του μετρό, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και οι δημόσιοι χώροι έχουν γεμίσει με αφίσες που απευθύνονται κατευθείαν στους θύτες σε μορφή αλληλογραφίας.

Ταυτόχρονα προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες να καταγγέλλουν τέτοιου είδους συμπεριφορές όταν ακούσουν ή δουν εκφράσεις μίσους εναντίων των συμπολιτών τους. Η νέα καμπάνια δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «One Scotland», που στόχο έχει να σταματήσει τις διακρίσεις και να προωθήσει την κοινωνική ενσωμάτωση.

Ταυτόχρονα προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες να καταγγέλλουν τέτοιου είδους συμπεριφορές όταν ακούσουν ή δουν εκφράσεις μίσους εναντίων των συμπολιτών τους. Η νέα καμπάνια δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «One Scotland», που στόχο έχει να σταματήσει τις διακρίσεις και να προωθήσει την κοινωνική ενσωμάτωση.

Η αστυνομία της Σκωτίας ενθαρρύνει από τη μεριά της τους πολίτες να καταγγέλλουν εγκλήματα μίσους στηρίζοντας την κεντρική ιδέα της καμπάνιας: «Hate crime. Report it to stop it». Όπως αναφέρει η αστυνομία της Σκωτίας: «Τον περασμένο χρόνο υποβλήθηκαν περισσότερες από 5.300 κατηγορίες για εγκλήματα μίσους στη Σκωτία. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά περιστατικά που δεν έχουν καταγραφεί. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι να αναφέρουμε εγκλήματα μίσους, αν είμαστε παρόντες - είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και να δώσουμε ένα οριστικό τέλος».

Dear Haters (Trailer)

Τι θεωρείται έγκλημα μίσους;

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος «One Scotland»: «Tα εγκλήματα μίσους μπορεί να είναι λεκτικά ή φυσικά και έχουν επιβλαβείς συνέπειες για τα θύματα, τις οικογένειές τους και τις κοινότητες στις οποίες ανήκουν, επομένως οφείλουμε όλοι να αντιδράμε μπροστά σε τέτοιου είδους επιθέσεις».

«Τα εγκλήματα μίσους έχουν πολλές μορφές μερικές από τις οποίες είναι: οι φυλετικές διακρίσεις (όταν κάποιος απειλείται λόγω καταγωγής ή λόγω του χρώματός του), οι θρησκευτικές πεποιθήσεις (όταν κάποιος αντιμετωπίζει διακρίσεις για τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις ή για την θρησκευτική ενδυμασία του), ο σεξουαλικός προσανατολισμός (όταν κάποιος δέχεται επιθέσεις επειδή κρατά το χέρι ενός ατόμου του ίδιου φύλου), οι επιθέσεις εναντίον τρανς ατόμων (όταν δέχονται παρενόχληση, εκφοβισμούς και απειλές), τα εγκλήματα μίσους για τα ΑΜΕΑ (όταν δέχονται επιθέσεις επειδή απλώς είναι ΑΜΕΑ)».

Σύμφωνα με έκθεση της COPFS που αφορά τα εγκλήματα μίσους στη Σκωτία κατά την περίοδο 2017-2018, οι ρατσιστικές επιθέσεις αποτελούν το νούμερο ένα έγκλημα μίσους με 3.249 καταγγελίες, ενώ κατά το 2011-12 οι καταγγελίες ανέρχονταν στις 4.547. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός είναι ο δεύτερος συνηθέστερος τύπος εγκλήματος μίσους, σημειώνοντας 1.112 καταγγελίες την τελευταία χρονιά. Καταγράφηκαν επίσης 642 επιθέσεις μίσους εναντίον ανθρώπων με διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις και 284 επιθέσεις σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Σύμφωνα με την έκθεση, πάνω από το 80% των πολιτών στη Σκωτία θα έκανε καταγγελία σε περίπτωση που έβλεπε ηλικιωμένους ανθρώπους να δέχονται επίθεση, ή στην περίπτωση που θα έβλεπε κάποια κλοπή. Μόνο το 43% θα έκανε καταγγελία για bullying που δέχεται ένας άνθρωπος εξαιτίας των θρησκευτικών του πεποιθήσεων, ενώ το 54% θα έκανε καταγγελία σε περίπτωση που έβλεπε επιθέσεις μίσους κατά των τρανς ατόμων.

Οι αφίσες της καμπάνιας:

Αγαπητοί φανατικοί. Ο διαχωρισμός φαίνεται πως είναι αυτό που πιστεύετε. Δεν θέλουμε τον θρησκευτικό σας ρατσισμό στα λεωφορεία μας, στους δρόμους μας και στις κοινότητές μας. Δεν θέλουμε να εξαπλώνετε την μισαλλοδοξία ή να κάνετε τις ζωές των ανθρώπων μίζερες λόγω της θρησκευτικής τους περιβολής. Μπορεί να μην πιστεύετε στον σεβασμό και στην αγάπη, αλλά πιστεύουμε εμείς. Γι' αυτόν τον λόγο αν δούμε ή ακούσουμε το μίσος σας, σας καταγγέλλουμε.

Αγαπητοί προκατειλημμένοι των ΑΜΕΑ. Διαβάσατε για το κορίτσι με σύνδρομο Down που το έσπρωξαν για να πέσει ή για τον άντρα με μαθησιακή δυσκολία που διαπομπεύθηκε τόσο πολύ που οδηγήθηκε στην αυτοκτονία; Εμείς ναι και μας κάνει να νιώθουμε απαίσια. Από εδώ και πέρα αν δούμε ή ακούσουμε το μίσος σας, σας καταγγέλλουμε. Είμαστε ένα έθνος που νοιάζεται και όχι που μισεί. Και θα σας στερήσουμε την ικανότητα να μπορείτε να πληγώνετε ανθρώπους.

Αγαπητοί ομοφοβικοί. Φοβόμαστε την συμπεριφορά σας. Αν βασανίζετε ανθρώπους με κριτήριο το ποιον αγαπούν, αν τους αποκαλείτε με υβριστικές λέξεις που δεν πρόκειται να γράψουμε, αν χρησιμοποιείτε βία επειδή δεν σαν αρέσει ποιανού το χέρι κρατάει κάποιος, θα πρέπει να ανησυχείτε. Αν σας δούμε ή σας ακούσουμε να παρενοχλείτε, καλούμε την αστυνομία. Σε αυτή τη χώρα κατοικεί η αγάπη και όχι το μίσος.

Αγαπητοί ρατσιστές. Απειλείτε ανθρώπους λόγω της καταγωγής τους ή για το χρώμα του δέρματός τους; Παρενοχλείτε λεκτικά ανθρώπους τόσο πολύ ώστε να φοβούνται να βγουν από το σπίτι τους; Δεν υπάρχει χώρος για το μίσος σας. Αντιδρούμε κι αν δούμε ή ακούσουμε οτιδήποτε, σας καταγγέλλουμε και καλούμε την αστυνομία.