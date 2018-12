Το κεντρικό αναγνωστήριο της Δ. Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης.

Είστε λάτρεις της vintage αισθητικής και του design και γενικότερα αρχειακού υλικού μεγάλης ιστορικής και αισθητικής αξίας; Τότε αυτό το Top Tips σας αφορά. Λάβετε θέση στον υπολογιστή, βρεθείτε με ένα κλικ στη δημόσια βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης, πάρτε το χρόνο σας για να περιηγηθείτε στα αμέτρητα αρχεία της Δημόσιας Βιβλιοθήκης και κατεβάστε άφοβα τα αγαπημένα σας.

Εργάτες στην Ν. Υόρκη στις αρχές της δεκαετίας του '30.

Ένα από τα μεγαλύτερα ιδρύματα των ΗΠΑ, αυτό της δημόσιας βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης που αποτελεί το τέταρτο μεγαλύτερο αρχείο του κόσμου, με 53 εκατομμύρια αρχειοθετημένα αντικείμενα τέχνης, φωτογραφίες γκραβούρες, καταλόγους και χάρτες, αποφάσισε να διαθέσει ελεύθερα 190.000 περίπου κομμάτια μεγάλης ιστορικής αξίας σε υψηλή ανάλυση για δωρεάν κατέβασμα.

Το αυθεντικό χειρόγραφο του ποιήματος του Whitman, 'The Dead Emperor'.

Ανάμεσα στα υπέροχα αντικείμενα της online συλλογής, που ανήκει πλέον στην δημόσια σφαίρα αφού δεν υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα, μπορεί να βρεί κανείς απίστευτα αντικείμενα όπως χειρόγραφα μεγάλων λογοτεχνών όπως του Walt Whitman και του Henry David Thoreau, φωτογραφίες του 20ου αιώνα, design αφίσες, παρτιτούρες, χάρτες και πολλά ακόμα memorabilia μιας εποχής που επιστρέφει σποραδικά μέσα από τάσεις και μόδες.

Χάρτης του Brooklyn των αρχών του 20ου Αι.

Παράλληλα με το τεράστιο αρχείο, η δημοσία βιβλιοθήκη προσφέρει ακόμα μερικά απίθανα ψηφιακά project σχετικά με την ιστορία της πόλης, όπως το "Then and Now" που συγκρινει φωτογραφίες του κέντρου της πόλης το 1911 με το 2015, μέσω του Google Street View,