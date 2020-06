Όταν πριν από μερικές εβδομάδες το Twitter ανακοίνωσε τα Fleets, δηλαδή τα αντίστοιχα stories του Instagram, πολλοί χρήστες αστειεύονταν ότι σύντομα θα κυκλοφορήσουν και φωνητικά μηνύματα, όπως αυτά του WhatsApp και άλλων εφαρμογών.



Ωστόσο, το Twitter εξέπληξε αρκετούς χρήστες μετά την απόφασή του να εισάγει όντως τα φωνητικά μηνύματα - προς το παρόν για iOS συσκευές. To πρώτο tweet για την ανακοίνωση του νέου τρόπου λειτουργίας της πλατφόρμας ήταν ένα ηχητικό 13 δευτερολέπτων, στο οποίο ακούγεται το τιτίβισμα ενός πουλιού με το γνωστό λογότυπο.

Tweets with audio are rolling out on iOS and we only have one thing to say about it pic.twitter.com/CZvQC1fo1W