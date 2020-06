Τραπεζάκια στον πεζόδρομο ιδανικά σημαίνουν ελαφρύ αεράκι, χαλαρό χάζεμα των περαστικών και της φασαρίας της πόλης από ασφαλή απόσταση, κάπου στο βάθος, ενώ πίνεις και τσιμπάς, όμως πολλές φορές δυστυχώς μεταφράζονται σε μια καρέκλα δίπλα σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα και κανονική βαβούρα. Η ωραία θέση του Materia Prima του επιτρέπει να ανήκει στη πρώτη κατηγορία.



Στη λιγότερο διαφημισμένη πλατεία Μεσολογγίου στο Παγκράτι άνοιξε πριν από λίγες εβδομάδες το νέο wine bar του Μιχάλη Παπατσίμπα, γνωστού στον χώρο του κρασιού από τη δουλειά του παλιότερα στο Oinoscent και έπειτα στο πρώτο Materia Prima στο Κουκάκι.



Δυο δρόμους πάνω από τη Σπύρου Μερκούρη υπάρχει ατμόσφαιρα φιλικής γειτονιάς, φημισμένο εκμέκ με τσουρέκι και ένας πολύ κουλ μανάβης που φέρνει τα καλύτερα. Ο νέος γείτονας τώρα προτείνει ένα ολοκληρωμένο concept με κρασί, μερικά επιλεγμένα πιάτα, delicatessen αλλά και καφέ για τις πρωινές ώρες.

Δεξιά και αριστερά από την κομψή είσοδο μιας πολυκατοικίας βρίσκονται οι δύο ξεχωριστοί χώροι του μαγαζιού – εξίσου απλοί και ανεπιτήδευτοι. Στον έναν στεγάζεται το deli και στον άλλον η χαρακτηριστική μαρμάρινη μπάρα που είναι ντυμένη με ψάθα καθώς και η ανοιχτή, διακριτική κουζίνα. Τα περισσότερα καθίσματα, πάντως, απλώνονται στον πλαϊνό πεζόδρομο.

Αν κατέβεις στο υπόγειο του μαγαζιού, μπορείς να επιλέξεις μια από τις 300 περίπου ετικέτες που διατίθενται σε φιάλη. Οι φιάλες, όπως και τα προϊόντα του delicatessen προσφέρονται και για take away, σε χαμηλότερες τιμές.

Ενθουσιώδες αλλά καθόλου πιεστικό, το σέρβις θα σε καθοδηγήσει με επιτυχία στο κρασί που σου ταιριάζει. Αν θες να μάθεις για το βιογραφικό του ροζέ σου, θα σου το δώσουν με χαρά, αν όχι, θα σε αφήσουν να μεθύσεις με την ησυχία σου.

Ο κατάλογος αποτελείται από δύο σελίδες στις οποίες θα βρεις 30 περίπου κρασιά που σερβίρονται σε ποτήρι (ξεκινώντας από τα 5 ευρώ) και θα αλλάζουν τακτικά, δίπλα σε μια ντουζίνα συνοδευτικά με λογικές τιμές. Τα ελληνικά κρασιά καταλαμβάνουν τη δική τους ξεχωριστή κατηγορία (ανάμεσά τους και σπάνιες ποικιλίες όπως το Βοστιλίδι και το Λιάτικο).

Υπάρχει και μια κατηγορία με τίτλο «Not the usual suspects», όπου προτείνονται κρασιά από λιγότερο γνωστές ποικιλίες και περιοχές που αξίζουν την προσοχή σου. Αν κατέβεις στο υπόγειο του μαγαζιού, μπορείς να επιλέξεις μια από τις 300 περίπου ετικέτες που διατίθενται σε φιάλη. Οι φιάλες, όπως και τα προϊόντα του delicatessen (taleggio, asiago, τυράκι Τήνου, τσεμπέρι Ιθάκης, αλάτια, chutneys κ.ά.) προσφέρονται και για take away, σε χαμηλότερες τιμές.

Burrata, καψαλισμένα ντοματίνια και αντζούγιες. Φωτο: @despi_naka (instagram)



Ένα πιάτο με burrata, καψαλισμένα ντοματίνια και αντζούγιες εμφανίζεται στο τραπέζι. Μετά ένα brioche με roast beef, μαγιονέζα tonnato (με τόνο, αντζούγια, κάπαρη) και ξινό λάχανο, εμπνευσμένο από το κλασικό ιταλικό πιάτο vitello tonnato. Με μόλις 1,5 ευρώ δοκιμάζεις το πιο εθιστικό συνοδευτικό: ζεστό ψωμί με καπνιστό βούτυρο.



Στο μενού υπάρχουν ακόμα: carpaccio μόσχου, μια εκδοχή του αργεντίνικου σάντουιτς choripan αλλά και μερικές vegetarian επιλογές όπως οι χειροποίητες παπαρδέλες cacio e pepe και το χούμους ρεβιθιών.



Όσο η ώρα περνάει και τα παιδιά αφήνουν τη διπλανή παιδική χαρά για να πάνε στα σπίτια τους ο κόσμος πληθαίνει στο Materia Prima και σιγά σιγά απλώνεται στα σκαλιά και τα πεζούλια της πλατείας που έχει πλέον το δικό της προσγειωμένο και ενημερωμένο σημείο για κρασί.

Πατατοσαλάτα με καπνιστή πέστροφα και καπαρόφυλλα. Φωτο: @despi_naka (instagram)



Materia Prima wine | bistro | deli

Πλατεία Μεσολογγίου 3, Παγκράτι

Ωράριο λειτουργίας: 10:00.-00:30, Δευτέρα κλειστά