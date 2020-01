Travel Photographer of the Year 2019: Όλες οι φωτογραφίες που ξεχώρισαν, συζητήθηκαν και συγκίνησαν

Ανακοινώθηκαν πριν από λίγες μέρες όλοι οι νικητές των βραβείων "Travel Photographer of the Year 2019". Η κριτική επιτροπή που ανέδειξε τους νικητές του διαγωνισμού απαρτιζόταν από ειδικούς σε θέματα εικόνας από ολόκληρο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και ο βραβευμένος με Pulitzer Essdras M. Suarez.

Αυτός ο ετήσιος διαγωνισμός δέχεται κάθε χρόνο συμμετοχές από ερασιτέχνες, ημι-επαγγελματίες και επαγγελματίες φωτογράφους από ολόκληρο τον κόσμο, ενώ για τη χρονιά που πέρασε οι συμμετοχές προήλθαν από 140 χώρες. Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε διάφορες κατηγορίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και τέσσερα portfolios: "The Art of Travel", "Endangered Planet", "People and Cultures" και "Thrills and Adventures".

Μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού αναδείχθηκε η Katy Gomez Catalina από την Ισπανία, η οποία μέσα από το μοναδικό της portfolio κατάφερε να ξεχωρίσει για τη δουλειά της. Πέρα, όμως, από τις φωτογραφίες της Catalina, που απεικονίζουν, μεταξύ άλλων, μια φυλή στη λίμνη Mutanda της Ουγκάντα και το Μουσείο του Λούβρου μια βροχερή μέρα στο Παρίσι, ξεχώρισε επίσης η λήψη με τα φλαμίνγκο σε παραλία της Αρούμπα αλλά και τα άγρια άλογα στη Γιούτα των ΗΠΑ.

H Katy Gomez Catalina ήταν η μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού για τη φωτογραφική της σειρά, στην οποία ανήκει και η παραπάνω λήψη που απεικονίζει έναν βοσκό στην Μπουρκίνα Φάσο. Φωτο: Katy Gomez Catalina/ TPOTY.COM

Ο Quanhou Lu βραβεύτηκε για τη συγκεκριμένη φωτογραφία ενός τσοπάνου που οδηγεί το κοπάδι του στους βοσκοτόπους της Σιντσιάνγκ στην Κίνα. Φωτο: Quanhou Lu/ TPOTY.COM

Οι ινδουίστριες κατά τη διάρκεια της προσευχής «dondi», η οποία υπόσχεται ευτυχία και καλοτυχία, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Chhath στην Ινδία. Φωτο: Debdatta Chakraborty/ TPOTY.COM

Ο Βρετανός φωτογράφος Glynis Shaw έβγαλε ένα λαγουδάκι στην επαρχία Κουαζούλου-Νατάλ στη Νότια Αφρική, το οποίο κοιτάζει το είδωλό σε μια λακκούβα με νερό. Φωτο: Glynis Shaw/ TPOTY.COM

Ο Amit Eshel βρήκε ένα άγριο πούμα με τα τέσσερα μικρά του να παίζουν στο εθνικό πάρκο «Torres del Paine» στην Παταγονία της Χιλής. Τα πούμα θεωρούνται «οριακά υπό εξαφάνιση» σε αυτήν τη χώρα λόγω του κυνηγιού. Φωτο: Amit Eshel/ TPOTY.COM

Ο Benjamin Shaul φωτογράφισε με το κινητό του αυτά τα φλαμίνγκο στο Οράνχεσταντ, την πρωτεύουσα της Αρούμπα. Φωτο: Benjamin Shaul/ TPOTY.COM

Ο Ignacio Palacios ήταν ο νικητής στις κατηγορίες «Oceans», «Seas», «Rivers» και «Lakes» φωτογραφίζοντας ένα δέντρο, που μοιάζει σχεδόν «εγκαταλελειμμένο» στους αμμόλοφους του εθνικού πάρκου Lençóis Maranhenses της Βραζιλίας. Φωτο: Ignacio Palacios/ TPOTY.COM

Ο Βρετανός φωτογράφος Kiran Ridley κατέγραψε τις εντάσεις από τις διαμαρτυρίες στο Χονγκ Κονγκ. Φωτο: Kiran Ridley/ TPOTY.COM

Μια πολική αρκούδα προσπαθεί να περάσει από το ένα κομμάτι πάγου στο άλλο στο νησί Baffin στην περιοχή Νουναβούτ του Καναδά. Φωτο: Florian Ledoux/ TPOTY.COM

Η Victoria Dempster κατέγραψε μια οικογένεια στο Κολοράντο μαζί με τα ζώα της. Στην παραπάνω φωτογραφία βλέπουμε τον Dominic, ο οποίος δείχνει τη στοργή του σε μία από τις σαύρες της οικογένειας. Φωτο: Victoria Dempster/ TPOTY.COM

Αυτός ο ρινόκερος φωτογραφήθηκε στο εθνικό πάρκο Tsavo West στην Κένυα. Ο φωτογράφος χρησιμοποίησε μια κάμερα trap για να καταφέρει να απεικονίσει με μεγάλη ανάλυση και τα αστέρια και τον ρινόκερο. Φωτο: Will Burrard-Lucas/ TPOTY.COM

Ένα μωρό-ουρακοτάγκος με σπασμένο χέρι δέχεται τη φροντίδα στο κέντρο SOCP Quarantine στη βόρεια Σουμάτρα της Ινδονησίας. Φωτο: Alain Schroeder/ TPOTY.COM

Ο Will Burrard-Lucas ήταν ο νικητής στην κατηγορία «endangered planet» για μια φωτογραφία με ελέφαντες που λιμοκτονούν στο εθνικό πάρκο Tsavo West της Κένυας. Δυστυχώς, ο ελέφαντας που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της φωτογραφίας πέθανε λίγες εβδομάδες αργότερα. Φωτο: Will Burrard-Lucas/ TPOTY.COM

Μια λύκαινα και μια πολική αρκούδα σε μια πιο «ιδιαίτερη στιγμή» στον κόλπο Χάντσον του Καναδά. Φωτο: Russell Millner/ TPOTY.COM

Ο Geoff Shoults από τη Μεγάλη Βρετανία κέρδισε με την παραπάνω λήψη στην κατηγορία «art of travel», στην οποία βλέπουμε έναν πεζοπόρο στα Χάιλαντ. Φωτο: Geoff Shoults/ TPOTY.COM

Η Katy Gomez Catalina τράβηξε αυτήν τη φωτογραφία έξω από του Μουσείο του Λούβρου μια βροχερή μέρα στο Παρίσι. «Η μόνη δυναμική νότα αυτής της σκηνής ήταν ένα αγόρι που τρέχει» αναφέρει η ίδια. Φωτο: Katy Gomez Catalina/ TPOTY.COM

Ο 11χρονος Indigo Larmour ήταν ο μεγάλος νικητής στην κατηγορία «Young Travel Photographer of the Year». Στην παραπάνω λήψη βλέπουμε έναν άνδρα να πίνει τσάι μασάλα στην Καλκούτα της Ινδίας. Φωτο: Indigo Larmour/ TPOTY.COM

Ο Trevol Cole από την Ιρλανδία υπέβαλε την υποψήφιότητά του στον διαγωνισμό με ένα εντυπωσιακό portfolio, στο οποίο ανήκει και η συγκεκριμένη φωτογραφία, όπου απεικονίζεται ο νομαδικός πληθυσμός των Wodaabe στην πολη Massenya. Φωτο: Trevor Cole/ TPOTY.COM

Ο Tran Tuan Viet φωτογράφισε έναν εργάτη να μαζεύει ραβδιά από θυμίαμα στην πρωτεύουσα του Βιετνάμ, το Ανόι. Φωτο: Tran Tuan Viet/ TPOTY.COM

Ο Jason Edwards κέρδισε το βραβείο χάρη σε αυτή την εικόνα ενός Αφρικανικού ελέφαντα που έχει βασανιστεί και καεί στη βόρεια Μποτσουάνα. Φωτο: Jason Edwards/ TPOTY.COM

Μια μοναδική λήψη του Trevor Cole στην περιοχή Terekeka του νότιου Σουδάν. Φωτο: Trevor Cole/ TPOTY.COM

O Zhiyuan Liao αναδείχθηκε νικητής στην κατηγορία «People & Cultures». Φωτο: Zhiyuan Liao/ TPOTY.COM

Ο Brian Clopp απεικόνισε τα άγρια άλογα υπό τις αντίξοες συνθήκες ερήμου στη Γιούτα των ΗΠΑ. Φωτο: Brian Clopp/ TPOTY.COM

Η δουλειά του Marco Grassi βραβεύτηκε στην κατηγορία «Thrills & Adventures», με την παραπάνω φωτογραφία να έχει τραβηχτεί σε μια κορυφή του νησιού Senja στη Νορβηγία. Φωτο: Marco Grassi/ TPOTY.COM

Η ξεχωριστή λήψη του Yevhen Samuchenko, όπου βρίσκεται στο επίκεντρο η λίμνη Gosainkunda στα Ιμαλάια του Νεπάλ. Φωτο: Yevhen Samuchenko/ TPOTY.COM

Νικητής στην κατηγορία «Street Life» αλλά και στο βραβείο του κοινού μέσω online ψηφοφορίας ήταν ο Robin Yong, ο οποίος έβγαλε αυτή τη λήψη με έναν άνδρα και μια γυναίκα στην παλιά Αβάνα της Κούβας. Φωτο: Robin Yong/ TPOTY.COM

Με πληροφορίες από Times/CNN