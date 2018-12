Από την Κρήτη στη Νέα Υόρκη: Στο μυαλό του street φωτογράφου dirtyharry

Ο Χαράλαμπος Κυδωνάκης, ο δαιμόνιος ταλαντούχος φωτογράφος δρόμου από την Κρήτη, γνωστός και ως dirtyharry, είναι μια μοναδική περίπτωση. Κάθε φωτογραφία του είναι μια μικρή αλλόκοτη παράσταση, που έχει σκηνοθετήσει με φοβερή μαεστρία και χιούμορ, παίζοντας με το φως, τις αποστάσεις, την αιφνιδιαστική εγγύτητα.

Πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε το βιβλίο του Warn'd in Vain. Μιλώντας γι' αυτό, ο ίδιος μας είπε: «Το βιβλίο είναι μια αλληγορία παράλληλη με την Αργοναυτική Εκστρατεία μέσα στο περιβάλλον της αμερικανικής μητρόπολης. Αφηγείται μια μάταια προειδοποίηση, τραβηγμένη στη Νέα Υόρκη, σ' ένα διάστημα 7 περίπου μηνών, μεταξύ 2014-2017. Το βιβλίο είναι δίδυμο με το μελλοντικό Back to Nowhere, μια ιστορία γύρω από τον μύθο του Μινώταυρου, τραβηγμένη στην Κρήτη, με φωτογραφίες μεταξύ 2009-2017.

»Τα δύο έργα λειτουργούν συμπληρωματικά: το πρώτο είναι το ερωτηματικό ενός ξένου μέσα στην πιο πολυφωτογραφημένη πόλη του κόσμου, το δεύτερο μια ιστορία για το νησί του· το μόνο μέρος του κόσμου που δεν θα μάθει ποτέ πως δείχνει στα μάτια ενός ξένου».

© Χαράλμπος Κυδωνάκης/Warn'd in Vain

* Το Warn'd in Vain κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2018 με αυτο-έκδοση μέσω crowdfunding.

