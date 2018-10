Street artists επεμβαίνουν πάνω στις εικόνες της Janette Beckman με τους 80's θρύλους του ραπ

Η Janette Beckman είναι Βρετανή φωτογράφος που ζει εδώ και χρόνια στη Νέα Υόρκη. Πολλές από τις φωτογραφίες της τις τραβάει σε εξωτερικούς χώρους αλλά είναι γνωστή και για τα στουντιακά της πορτρέτα. Η δουλειά της έχει δημοσιευτεί και συνεχίζει να δημοσιεύεται σε μεγάλα περιοδικά όπως το Rolling Stone, το Mojo και οι Times.

Η Beckman ξεκίνησε την καριέρα της όταν η πανκ και η new wave σκηνή ήταν στα πάνω τους, δουλεύοντας για το Melody Maker και το The Face. Έχει φωτογραφίσει μπάντες όπως οι Siouxsie and the Banshees, οι Clash και ο Boy George.

Το 1983, η καλλιτέχνις μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου γοητεύτηκε από την άνθηση της underground γκράφιτι και χιπ-χοπ σκηνής. RUN DMC, Slick Rick, Salt-N-Pepa, Grandmaster Flash, Zephyr και Big Daddy Kane είναι κάποιοι από τους καλλιτέχνες που έχει απαθανατίσει με τη φωτογραφική της μηχανή.

Η ιδέα ήταν ότι κάθε καλλιτέχνης μπορούσε να επιλέξει μια φωτογραφία από το αρχείο της και να την ενισχύσει με τον δικό του τρόπο ώστε να μεταμορφωθεί σε ένα νέο έργο.

Η επιλογή των φωτογραφιών της που παρουσιάζονται στην έκθεση The Mash Up καλύπτει μια σειρά από τα πιο θρυλικά πορτρέτα που έχει τραβήξει από DJs και MCs, ενώ στη συνέχεια έχουν παρέμβει πάνω τους, ζωγραφίζοντάς τα ή και μετατρέποντάς τα σε κολάζ, γνωστοί street artists της Νέας Υόρκης υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Cey Adams, καλλιτεχνικού διευθυντή της δισκογραφικής εταιρείας Def Jam, σε συνεργασία με την Beckman.

Το Mash Up θα αποτελέσει μια σημαντική ιστορική έρευνα για το κίνημα του χιπ-χοπ αλλά και του γκράφιτι και συνοδεύεται από ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Hat & Beard σε συνεργασία με την γκαλερί Fahey / Klein.

Αυτή η συναρπαστική έκθεση έχει διάρκεια μέχρι τις 24 Νοεμβρίου 2018 στην γκαλερί Fahey / Klein στο Λος Άντζελες.



Οι φωτογραφίες της Beckman βρίσκονται στις μόνιμες συλλογές του Μουσείου της Πόλης της Νέας Υόρκης, στο Μουσείο Smithsonian και στο Musée des Civilizations de l'Europe.

QUEEN ANDREA, RUN DMC, 1984/2014. © Fahey Klein Gallery

CEY, Keith2.0, 1985/2014. © Fahey Klein Gallery

MORNING BREATH, Slick Rick, 1989/2014. © Fahey Klein Gallery

CES, Big Daddy Kane, 1988/2015. © Fahey Klein Gallery

CLAW MONEY, Salt N Pepa, 1987/2014. © Fahey Klein Gallery

ALICE MISRACHI, Beastie Boys, 1985/2014. © Fahey Klein Gallery

ZEPHYR, RUN DMC, 1987/2015. © Fahey Klein Gallery

T KID, FAB5 Freddie, 1982/2014. © Fahey Klein Gallery

FUTURA, Crazy Legs 1983/2016. © Fahey Klein Gallery

PART ONE, Eric B & Rakim, 1987/2014. © Fahey Klein Gallery

MRS, Melle Mel 1988/2014. © Fahey Klein Gallery

SHOE, FAB5 Freddie & Ramellzee, 1982/2017. © Fahey Klein Gallery

SHIRT KING PHADE, Ice Cube, 1990/2018. © Fahey Klein Gallery

LEE QUINONES, Chuck D, 1987/2017. © Fahey Klein Gallery

ERIC ADAMS, Flava Flav, 1987/2014. © Fahey Klein Gallery

SHARP, Donald D & Bronx Bob 1990/2014. © Fahey Klein Gallery

FAUST, BAMBAATAA, 1983/2014. © Fahey Klein Gallery

TRIKE, Dr Dre, 1990/2014. © Fahey Klein Gallery

CRASH, Futura, 1982/2015. © Fahey Klein Gallery

JULES MUCK, LL COOL J, 1985/2014. © Fahey Klein Gallery

DOC TC5, Futura & Dondi White, 1982/2014. © Fahey Klein Gallery

MODE 2, De La Soul, 1990/2017. © Fahey Klein Gallery

REVOLT, Ultamagnetic MC's 1989/2014. © Fahey Klein Gallery

CYCLE, Grand Master Flash 1986/2018. © Fahey Klein Gallery

CHINO, Stetsasonic, 1988/2014. © Fahey Klein Gallery

LADY PINK, Queen Latifah, 1990/2016. © Fahey Klein Gallery

MIKE DAVIS, KRS1, 1987/2017. © Fahey Klein Gallery

JESTER, EPMD, 1989/2014. © Fahey Klein Gallery

KEO, UTFO, 1986/2017. © Fahey Klein Gallery

TODD JAMES, Kid N Play 1987/2016. © Fahey Klein Gallery

RUN DMC & Posse, Hollis Queens, 1984. © Fahey Klein Gallery

Slick Rick, NYC, 1990. © Fahey Klein Gallery

Tribe Called Quest, 1990. © Fahey Klein Gallery

