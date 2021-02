ΜΟΝΟΝ Ο ΘΕΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, είχε αποκτήσει την προσωνυμία «το γελαστό παιδί», διότι το χαμόγελο ήταν μονίμως κολλημένο στο πρόσωπό του.



Όσοι τώρα απορείτε γιατί ο θυμός και ο τσαμπουκάς αντικατέστησαν το χαμόγελο του κ. Τσίπρα, σκεφτείτε απλά: χαμογελάμε όταν τα πράγματα πάνε καλά, θυμώνουμε όταν τίποτα δεν μας βγαίνει.



Δεν έχει κανέναν λόγο να χαμογελάει. Η χώρα πέρασε από σαράντα κύματα, αντιμετωπίζει ακόμη το «θεριό» της πανδημίας, και το κόμμα του δεν λέει να ξεκολλήσει δημοσκοπικά από το 20% συν πλην κάτι.



Υπάρχει, ίσως, κάτι σημαντικότερο. Σύμφωνα με τον απολύτως εκτός τόπου και χρόνου αφορισμό γνωστού καθηγητή, «ο Τσίπρας τρώει τον Μητσοτάκη για μπρέκφαστ». Τώρα πώς τον τρώει για μπρέκφαστ, όταν ο Μητσοτάκης τον κέρδισε σε εθνικές, περιφερειακές, δημοτικές εκλογές και στις ευρωεκλογές, αυτό ανήκει στα άλυτα μυστήρια της φύσης.



Ο Αλ. Τσίπρας μόνον αφελής δεν είναι. Γνωρίζει καλά ότι παρέμεινε στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μετά από τόσες ήττες, διότι η συμβολή του στη γιγάντωση του ΣΥΡΙΖΑ και την κατάκτηση της εξουσίας υπήρξε καταλυτική, και συνεπώς δικαιούνταν μια δεύτερη ευκαιρία· και επιπλέον ουδείς υπήρχε που θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει. Γνωρίζει, επίσης, ότι κανένας δεν μπορεί να τον αμφισβητήσει στο προσεχές συνέδριο.



Ωστόσο, αν γίνουν εκλογές, και μάλιστα σύντομα όπως ακούγεται, οι πιθανότητες να τις κερδίσει είναι μηδαμινές. Εκεί πια αλλάζουν άρδην τα πράγματα. Το «γελαστό παιδί» το βράδυ των εκλογών θα μετατραπεί σε «loser», και η αμφισβήτησή του δεν θα κρύβεται πλέον πίσω από περίτεχνες φράσεις.



Όταν είσαι θυμωμένος, τότε τα σφάλματα έρχονται μόνα τους. Στη συνέντευξή του στον Alpha, όταν ρωτήθηκε αν δέχεται το ρίσκο να κολλήσουν οι άνθρωποι σε μία τέτοια συγκέντρωση στο όνομα της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε επί λέξει: «Ναι βεβαίως δέχομαι το ρίσκο και για αυτό θεωρώ ότι το ορθόν θα ήτο η κυβέρνηση να μην φέρει τέτοια νομοσχέδια, που εγείρουν σημαντικές κοινωνικές αντιδράσεις μέσα σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μέσα στην πανδημία».



Στοιχειώδες σφάλμα. Είτε το πιστεύεις είτε δεν το πιστεύεις, αυτό είναι από τα πράγματα που δεν λέγονται. Δεν μπορείς να αφήνεις στον αντίπαλό σου να μονοπωλεί το αγαθό της υγείας, και φυσικά η Νέα Δημοκρατία το έκανε αμέσως σημαία. Πόσο μάλλον όταν την ίδια μέρα μαθαίναμε ότι αυξάνονται γρήγορα οι εισαγωγές στα νοσοκομεία και τις ΜΕΘ. Μέγα σφάλμα, διότι κάποιος θα έχει χίλια δίκια αν του πει: «Τον Θεό παριστάνεις και αναλαμβάνεις το ρίσκο να ασθενήσουν και ενδεχομένως να χάσουν τη ζωή τους πολίτες;».

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΠΑΡΙΖΙΑΝΙΚΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ

Το μεγάλο «σκάνδαλο Ντυαμέλ» οδήγησε χθες σε παραίτηση τον διευθυντή του Ινστιτούτου Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού, Φρεντερίκ Ριόν, λίγες ώρες μετά από τις αποκαλύψεις των εφημερίδων Marianne και Le Canard enchaîné ότι γνώριζε από το 2018 τα γεγονότα της αιμομιξίας στην οποία εμπλέκεται ο Ολιβιέ Ντυαμέλ. Επιπλέον, προσπάθησε να κρύψει αυτές τις πληροφορίες, μετά την κυκλοφορία του βιβλίου «la Familia grande» της δικηγόρου Καμίλ Κουσνέρ, στο οποίο κατηγορεί τον πατριό της, Ολιβιέ Ντυαμέλ, για σεξουαλική κακοποίηση του δίδυμου αδελφού της.



Ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Γαλλίας, το Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών, γνωστό ως Sciences Po, τροφοδοτεί με υψηλόβαθμα στελέχη το πολιτικό σύστημα, τις επιχειρήσεις και τα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Η παραίτηση του Ριόν αποτελεί σκληρό πλήγμα τόσο για τη διασυνδεδεμένη με την εξουσία Sciences Po, όσο και για το Συμβούλιο Επικρατείας του οποίου είναι μέλος. Το ενδιαφέρον πλέον συγκεντρώνεται στο αν θα αποκαλυφθούν και άλλα ονόματα της παριζιάνικης ελίτ, διότι λέηευαι πως πολλοί γνώριζαν τις αθλιότητες του Ντυαμέλ και τις συγκάλυπταν για λόγους προσωπικού συμφέροντος.

ΔΙΩΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

Δύο ανταποκρίτριες του πολωνικού δορυφορικού καναλιού Belsat, η Katsiaryna Andreeva και η Darja Chultsova, δικάζονται στη Λευκορωσία. Κατηγορούνται ότι «οργάνωσαν πράξεις που παραβιάζουν υπερβολικά τη δημόσια τάξη», και αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης μέχρι 3 χρόνια.



Σε ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας στη Λευκορωσία, αναφέρεται ότι οι ΗΠΑ θεωρούν απαράδεκτες τις κατηγορίες, και ζητούν από την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να τις ελευθερώσει άμεσα και άνευ όρων, και να σταματήσει να διώκει δημοσιογράφους που κάνουν τη δουλειά τους.





