ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΜΕ ΝΕΥΡΑ

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρη Οικονόμου, η απόφαση για συναθροίσεις μέχρι 100 άτομα ουσιαστικά δείχνει ακόμα μία «χαλάρωση των μέτρων».



Δεκτή η εξήγηση, αλλά πρώτη φορά βλέπω χαλάρωση που να προκαλεί τόσα νεύρα.

• • •



ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Σχόλιο του Γραφείου Τύπου του Κινήματος Αλλαγής (25.01.2021):

«"Έχουν πουληθεί περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από ό,τι λογαριάζαμε το 2020". Ποιος έκανε την δήλωση; Δεν είναι ούτε ο CEO της Volkswagen, ούτε ο Elon Musk της Τesla. Είναι ο κ. Μητσοτάκης, στη σημερινή του επίσκεψη στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μόνο που ο κ. Μητσοτάκης ξέχασε να πει ότι όλα όσα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πουλήθηκαν πέρυσι, είναι εισαγόμενα. Γιατί απλά δεν πιστεύει στην ανάπτυξη με παραγωγή στον τόπο μας. Όπως, δηλαδή, υποστηρίζει το Κίνημα Αλλαγής».



Δεν είναι υποχρεωτικό το Γραφείο Τύπου του ΚΙΝΑΛ να σχολιάζει κάθε δήλωση του πρωθυπουργού. Αν δεν «βγαίνει» το σχόλιο, μια καλή ιδέα είναι να κάνετε μια βόλτα με το Renault σας, που ως γνωστόν παράγεται στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες.

• • •



ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΙ ΙΝΔΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

Στην Ινδία την 26η Νοεμβρίου, 250 εκατομμύρια εργαζόμενοι συμμετείχαν στη μεγαλύτερη απεργία στην ιστορία της ανθρωπότητας.



Έκτοτε, δεκάδες χιλιάδες αγρότες κατασκήνωσαν έξω από το Νέο Δελχί, απαιτώντας από την κυβέρνηση του Μόντι να αποσύρει τους νόμους, οι οποίοι, όπως ισχυρίζονται, καταστρέφουν τους μικρούς αγρότες.



Τελικά, οι οργισμένοι αγρότες εισέβαλλαν στο ιστορικό Red Fort του Νέου Δελχί μετά από μετωπική σύγκρουση με την αστυνομία.



Η μαζική συμμετοχή και η αγωνιστικότητα των αγροτών έχει καταστεί το μεγάλο πρόβλημα του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος παράλληλα πρέπει να διαχειριστεί ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα εμβολιασμού που μόλις ξεκίνησε.

One man died as thousands of farmers, some on tractors, protested India’s new agriculture laws and stormed Delhi's Red Fort pic.twitter.com/o0aTMRZ52C