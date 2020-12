ΒΑΘΙΑ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ

Η γιατρός και βουλευτής Σερρών από το 2012 έως το 2019 με τον ΣΥΡΙΖΑ, Αφροδίτη Σταμπουλή, σε αντπαράθεσή της τις προάλλες με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Σερρών, Άγγελο Βάκαλο, στο Facebook ισχυρίστηκε το εξής: «Δεν ξέρεις ότι αριστερός-ή πλούσιος-α είναι άνθρωπος με κοινωνική ευαισθησία (και μερικές φορές φιλοσοφικό στοχασμό), ενώ δεξιός-ά φτωχός-ή είναι ηλίθιος-α (και μερικές φορές με προσδοκίες κοινωνικής αναρρίχησης δια του γλειψίματος);».



Δεν θα είχε ιδιαίτερη σημασία η δήλωση ενός προσώπου και μάλιστα σε μια συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα, αν δεν επρόκειτο για ευρέως διαδεδομένο στερεότυπο στον χώρο της Αριστεράς.



Το επιχείρημα είναι χοντροκομμένη προσαρμογή σε ατομικό επίπεδο της θεωρίας της βάσης και του εποικοδομήματος: η οικονομική δομή είναι η πραγματική βάση πάνω στην οποία δομούνται οι ιδεολογικές κοινωνικές σχέσεις. Εξορισμού, λοιπόν, οι μεν πλούσιοι πρέπει να είναι δεξιοί, οι δε φτωχοί αριστεροί.



Αν τώρα ένας φτωχός δεν εμπίπτει σε τούτο το σχήμα, δηλαδή αν είναι δεξιός, η εξήγηση είναι ότι δεν έχει συνείδηση των συμφερόντων του, άρα δεν ξέρει τι του γίνεται, άρα είναι ηλίθιος. Κοντολογίς, η θεωρία σώζεται χάρη στην ψυχολογία.



Αν, όμως, πολλοί δεν εμπίπτουν σε τούτο το σχήμα, τα πράγματα δυσκολεύουν. Για να μην πάμε πολύ πίσω, θυμίζω ότι στη Γαλλία παραδοσιακά κάστρα του κομμουνιστικού κόμματος πέρασαν μαζικά κατευθείαν στον Λεπέν, πιο πρόσφατα στην Αγγλία το Εργατικό κόμμα έχασε περιοχές στις οποίες δέσποζε επί δεκαετίες, και ο Τραμπ θριάμβευσε σε φτωχούς πληθυσμούς. Στις περιπτώσεις αυτές, θα χρειαστεί κάποιος εξωτερικός μηχανισμός, κατά κανόνα τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, εξαιτίας του οποίου οι φτωχοί εξαπατώνται. Το επιχείρημα, όμως, δεν αλλάζει: αφελείς που εξαπατώνται κατά συρροή, ηλίθιοι πάλι λογίζονται.



Το πρόβλημα είναι όταν κάποιος φτωχός δεξιός ψηφίσει την Αριστερά. Τότε, σύμφωνα πάντα με την κα. Σταμπουλή, εν μια νυχτί παύει να είναι ηλίθιος. Αλλά αν σε μερικά χρόνια ξαναψηφίσει τη Δεξιά επανέρχεται στην ηλιθιότητα.



Θα έλεγα ότι πρόκειται για μια ηλίθια θεωρία της ηλιθιότητας ως ακορντεόν. Το χειρότερο, όμως είναι ότι αποπνέει βαθιά περιφρόνηση για τους φτωχούς ανθρώπους.

• • •

ΜΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Σε όλες τις μεγάλες πόλεις παρατηρήθηκε το ίδιο φαινόμενο. Η ανακοίνωση ότι απαγορεύονται τα ταξίδια — μια λογική απόφαση προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του ιού — επιτάχυνε τη διασπορά του, καθώς τα άτομα βιάζονταν να απομακρυνθούν από τα επίκεντρα της πανδημίας πριν τα πιάσει η απαγόρευση.



Πρόκειται για κλασική περίπτωση «μη εναρμονισμένων κινήτρων (misaligned incentives): ενώ πρόθεση της κυβέρνησης είναι να περιορίσει τη διασπορά, στην πραγματικότητα την ενισχύει. Η επίκληση της ατομικής ευθύνης εν προκειμένω στερείται νοήματος. Αυτό που μετράει είναι οι ακούσιες συνέπειες, που δικαιολογημένα ανησυχούν τους λοιμωξιολόγους.



Το ίδιο φαινόμενο παρατηρήθηκε στην αρχή της πανδημίας στη Λομβαρδία την περασμένη Άνοιξη, το ίδιο δείχνει και το χθεσινό βίντεο από το αεροδρόμιο της Ατλάντα.

Atlanta airport. The Christmas surge is going to huge h/t @BrianEntin pic.twitter.com/GD3on6LYPO