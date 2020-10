ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ

Μέσα στο σαββατοκύριακο, διάβασα ένα απερινόητης (πολιτικής) ασυναρτησίας άρθρο γνωστού συγγραφέα, ένα απεχθές εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα που ξεχειλίζει από απύθμενο μίσος εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ («είναι η Χρυσή Αυγή αλλά στην νιοστή δύναμη»).



Κατόπιν, είδα το πρωτοσέλιδο της «Αυγής», μια εξίσου κατάπτυστη, αλλά 100-πλασιας βαρύτητας, επίθεση εναντίον δύο πρωθυπουργών, του Αν. Σαμαρά και του Κυρ. Μητσοτάκη, που δυναμιτίζει το πολιτικό κλίμα με μόνο και πασιφανές κίνητρο να διασφαλίσει την εσωτερική συνοχή του ΣΥΡΙΖΑ.



Τέλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ανάρτησε στο Facebook μια εικόνα της ίδιας λογικής και εξίσου βδελυρή με το πρωτοσέλιδο της «Αυγής».



Είχαν προηγηθεί διαμάχες για τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα, και είχαν ανασυρθεί εκατέρωθεν παλιές δηλώσεις στελεχών της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ.



Ενολίγοις, συνέβη ένα μείζον, ιστορικό γεγονός — η καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης — και δεν καταφέραμε ούτε καν μία μέρα να τη γιορτάσουμε. Δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε («να σφυρηλατήσουμε» θα ήταν πολύ φιλόδοξη απαίτηση) αλώβητο το μέτωπο κατά του νεοναζισμού και του φασισμού. Αμέσως βουτηχτήκαμε στη μιζέρια των μικροκομματικών αντιπαραθέσεων, της εχθροπάθειας, και της οπαδικής χυδαιολογίας.



Το αστείο μάλιστα είναι ότι όλοι αυτοί σπεύδουν να δηλώσουν πως θέλει πολλή δουλειά για να ξεριζωθεί ο φασισμός από τον τόπο. Αν, όμως, όλοι είναι «φασίστες», πώς θα διαφοροποιηθεί ο πραγματικός φασιστικός κίνδυνος προκειμένου να αντιμετωπιστεί;



Δεν χρειάζεται να θυμηθούμε ότι η Χρυσή Αυγή ανέβασε τα ποσοστά της και επειδή είχε καταρρακωθεί το κύρος των πολιτικών κομμάτων. Ούτε απαιτείται μεγάλη διορατικότητα ότι κάποιοι, οι οποίοι δεν θα απέχουν πολύ από τους χρυσαυγίτες, θα επιχειρήσουν να επωφεληθούν από έναν τέτοιο εκφυλισμό. Τα προβλήματα, εντός και εκτός Ελλάδας, μόνο ασήμαντα δεν είναι, για να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας την αυταπάτη ότι ο δρόμος προς το μέλλον είναι στρωμένος με ροδοπέταλα.

• • •



Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΜ ΓΙΟΝΓΚ ΟΥΝ

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν, που πέθανε πάλι προσφάτως, αναστήθηκε χθες και παρέστη στη γιγαντιαία στρατιωτική παρέλαση στην Πιονγκγιάνγκ.

Αναμένεται να ξαναπεθάνει σύντομα, σύμφωνα με νοτιοκορεάτη διπλωμάτη, καλό γνώστη της Βόρειας Κορέας. Για την αδελφή του δεν ξέρει ακόμη αν θα τον αντικαταστήσει εκ νέου.

• • •



ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΣ Ο ΤΡΑΜΠ

Ο Τραμπ είναι εξοργισμένος με τη βορειοκορεατική παρέλαση των βαλλιστικών πυραύλων. Εξέφρασε μάλιστα την απογοήτευσή του για τον Κιμ Γιονγκ Ουν σε αξιωματούχους του Λευκού Οίκου.



Πώς να μην είναι. Ο ίδιος είχε πει ότι αντάλλασσε επιστολές αγάπης με τον βορειοκορεάτη δικτάτορα. Και τώρα ο Κιμ τον εκθέτει παραμονές εκλογές. Όχι μόνον δεν προχώρησε σε αφοπλισμό, αλλά αύξησε τόσο την πυρηνική όσο και τη βαλλιστική ικανότητα των πυραύλων του στη διάρκεια της θητείας του Τραμπ.



Το επόμενο βίντεο συγκρίνει τους παλιούς με τους νέους πυραύλους.

North Korea's new ICBM is much larger than the Hwasong-15 ICBM (~2 m in diameter). Here are two stills from the parade that help illustrate the difference. pic.twitter.com/dTNZkji72x