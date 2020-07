Στο ελληνικό κοινό, ο Καρλ Ράινερ είναι πιο γνωστός μάλλον ως το πιο ηλικιωμένο (και το πιο δαιμόνιο) μέλος του καστ των ταινιών Ocean's («Η συμμορία των έντεκα», «...των δώδεκα» κ.ο.κ.) του Στίβεν Σόντερμπεργκ. Ίσως και ως πατέρας του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ («Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι», «Στάσου πλάι μου», "Misery", "This is Spinal Tap"). Στη μακρά καριέρα του όμως, υπήρξε ένας από τους πιο επιφανείς εκπροσώπους της πλούσιας (εβραιο)αμερικανικής κωμικής παράδοσης, διαρκώς ενεργός και δημιουργικός στο θέατρο, στο σινεμά και στην τηλεόραση, από την πρώιμη μεταπολεμική περίοδο μέχρι και λίγο πριν τον θάνατό του, την Δευτέρα το βράδυ, σε ηλικία 98 ετών.

Γιος Εβραίων μεταναστών από την Αυστρία (ο πατέρας του) και την Ρουμανία (η μητέρα του), ο Ράινερ είχε γεννηθεί το 1922 στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης και μπήκε από μικρός στον κόσμο του θεάματος για να εξελιχθεί από τις αρχές της δεκαετίας του '50 και μετά σε ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της μικρής και της μεγάλης οθόνης, σε εκπομπές όπως το "The Dick Van Dyke Show" και σε ταινίες όπως το «Είναι ένας τρελός, τρελός, τρελός κόσμος». Η γνωριμία του με τον Μελ Μπρουκς οδήγησε σε μόνιμη συνεργασία (και σε μια βαθιά φιλία επτά δεκαετιών) με πιο χαρακτηριστικό ίσως δείγμα το ντουέτο τους στο αυτοσχεδιαστικό σκετς "The 2000 Year Old Man", στο οποίο ο Ράινερ υποδύεται τον δημοσιογράφο και ο Μπρουκς τον ομώνυμο χαρακτήρα που ζει εδώ και δύο χιλιετίες και του αφηγείται τις εμπειρίες του.

Το οξύ πνεύμα, η ασταμάτητη δημιουργική διάθεση και η ευζωία που εξέπεμπε ακόμα και μετά από τα ενενήντα του χρόνια, τον κατέστησαν ιδανικό πρωταγωνιστή του ντοκιμαντέρ του HBO με τον χαρακτηριστικό τίτλο "If You're Not In the Obit, Eat Breakfast" («Αν δεν είσαι στις νεκρολογίες, φάε το πρωινό σου»). Μαζί του εμφανίζονταν διάφοροι συνομήλικοί του (ανάμεσά τους παλιόφιλοι του όπως ο Μελ Μπρουκς και η Μπέτι Γουάιτ), επώνυμοι και μη, για να μοιραστούν το μυστικό της ζωτικότητάς και της δημιουργικότητάς τους σε τόσο προχωρημένη ηλικία.

Με τον Μπραντ Πιτ στην ταινία "Ocean's Eleven

«Κάθε πρωί, ανοίγω την εφημερίδα και πάω κατευθείαν στη στήλη με τις νεκρολογίες να δω αν με έχουν συμπεριλάβει», έλεγε στο ντοκιμαντέρ που είχε γυριστεί πριν από τρία χρόνια. «Αν όχι, κάθομαι να φάω το πρωινό μου». Όσον αφορά στο μυστικό της (διαυγούς) μακροζωίας του, ακόμα και ο ίδιος αναρωτιόταν σχετικά με τους πιθανούς λόγους που τον διατηρούσαν ακμαίο: «Είναι η τύχη; Τα γονίδια; Η σωστή φαρμακευτική αγωγή; Ή απλά κάνω κάτι σωστό που δεν μπορώ ακριβώς να προσδιορίσω;».

«Μήπως είναι το γέλιο αυτό που μας κρατά ζωντανούς;» αναρωτιόταν με τη σειρά του ο Μελ Μπρουκς και ο Καρλ Ράινερ απαντούσε με το γνώριμο χιούμορ του: «Όσο είσαι ακόμα ζωντανός, μπορείς να γελάς. Όταν πεθάνεις, το γέλιο είναι τόσο δύσκολο. Μα τόσο δύσκολο...».

Με τον αιώνιο κολλητό και συνεργάτη του, Μελ Μπρουκς, το 1950

Ένα χρόνο αργότερα, το 2018, παρότι εξακολουθούσε να βρίσκεται σε πλήρη δραστηριότητα, θα δήλωνε σε συνέντευξή του ότι το μόνο που ζητά είναι να προλάβει τις εκλογές του 2020 για να μαυρίσει τον Τραμπ, βοηθώντας έτσι «να μπει στον Λευκό Οίκο ένα στοιχειωδώς αξιοπρεπές ανθρώπινο ον». Πριν από λόγο καιρό, εν μέσω καραντίνας είχε δώσει μέσω webcam την τελευταία συνέντευξη του στο πλαίσιο της σειράς "Dispatches From Quarantine".

Ο βασικός δίαυλος έκφρασης και επικοινωνίας του ήταν τα τελευταία χρόνια – και μέχρι λίγες ώρες πριν τον θάνατό του – το Twitter, όπου τον ακολουθούσαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Έγραφε στις 18 Ιουνίου στην πλατφόρμα: «Πολύ κουρασμένος για tweet, πολύ πεινασμένος για να κάνω τηλεφωνήματα, πολύ γέρος για να ξεκινήσω ένα νέο χόμπι...». Και δύο μέρες αργότερα: «Για μένα, μια νύχτα χωρίς tweets, είναι μια άδεια, άσκοπη νύχτα».

Την Κυριακή που μας πέρασε, μια μέρα πριν από τον θάνατό του, εμφανίστηκε χαμογελαστός στο Twitter παρέα με τον Μελ Μπρουκς και την κόρη του, την ψυχαναλύτρια Άνι Ράινερ, σε μια φωτογραφία που ανέβασε ο παραγωγός από το πάρτι γενεθλίων του αιώνιου κολλητού του που έκλεινε τα 94 του χρόνια. Και οι τρεις τους φορούσαν μπλούζα με το σύνθημα "Black Live Matters".

Η τελευταία ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό έγινε την Δευτέρα, λίγες ώρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή και καταγράφεται ως η τελευταία πράξη ενός θρυλικού κωμικού αλλά και ενός υπεύθυνου πολίτη που αποχώρησε πλήρης ημερών και διαύγειας:

«Καθώς σηκώθηκα σήμερα στις 7.30 το πρωί, με έπιασε θλίψη καθώς βίωσα ξανά την ημέρα που οδήγησε στην εκλογή ενός χρεοκοπημένου και διεφθαρμένου businessman που δεν είχε ούτε τις πιο στοιχειώδεις προϋποθέσεις για να ηγηθεί οποιασδήποτε χώρας στον πολιτισμένο κόσμο».