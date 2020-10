ΛΕΝΕ ΟΤΙ σπουδαία τέχνη που αντιγράφει τη ζωή δεν υπάρχει, και όταν υπάρχει είναι μια εξαίρεση από αυτές που φτιάχνουν τον κανόνα.

Είμαστε ευτυχείς που σημαντικοί καλλιτέχνες δεν πήραν αφορμή για να γράψουν τραγούδια για την καραντίνα – το έχουν κάνει άλλοι παλιότερα γι' αυτούς, όταν ήθελαν να μιλήσουν για την απομόνωση και την κοινωνική αποστασιοποίηση (π.χ. ο John Lennon στο Isolation).

Δυστυχώς το έκανε ο αγαπημένος Van Morrison, αρνητής της μάσκας και των μέτρων υγειονομικής προστασίας, ευτυχώς το έκανε με ένα πολύ μέτριο τραγούδι το Born to be free... Εκ του αποτελέσματος μπορούσε να αρκεστεί σε ένα post στο Facebook, όπως κάποιοι από τους δικούς μας!

Στα υπόλοιπα έχουμε καινούργιο τραγούδι από London Grammar με τίτλο που θυμίζει παρελθόν, καινούργιο άλμπουμ από Fleet Foxes, ένα ντουέτο έκπληξη από Kurt Vile με τον συγχωρεμένο και παραγνωρισμένο John Prine, Παιδί Tραύμα που γράφει για άλλη μια φορά εξαιρετικά, Danai Nielsen με τη γοργόνα της και μια διασκευή από το πουθενά για τη Sharon Jones και το Little By little.



Και φυσικά ένας John Lennon με αφορμή τα 80ά του γενέθλια που είναι το απόλυτο θέμα συζήτησης στα μουσικά ραδιόφωνα όλου του πλανήτη. Διαλέξαμε το Mind Games του 1973 αλλά στο Spotify μπορείς να βρεις όλα τα αγαπημένα του τραγούδια με ήχο «διαμάντι»!