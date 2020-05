Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει ο Κοσμάς Δεβελέγκας (τον ακούτε καθημερινά στη συχνότητα του Pepper, από τις 16:00 έως τις 18:00):

Pink Noisy feat. Luigi Catalano

Donna Carmen

H Ηabanera από την Carmen του Georges Bizet... αλλιώς, με το χορευτικό beat του Pink Noisy και την ιδιαίτερη φωνή του Luigi Catalano, που έχουμε γνωρίσει από τη συνεργασία του με τον Buscemi στο Luna Misteriosa. Κόλλημα από το πρώτο άκουσμα.

Tash Sultana

Pretty lady

Τι κάνεις όταν έχεις καινούργιο τραγούδι να λανσάρεις, αλλά δεν μπορείς να βγεις από το σπίτι λόγω της καραντίνας; Η Tash Sultana ζήτησε από φίλους και συγγενείς να χορέψουν στον ρυθμό του και το βίντεο ταίριαξε απόλυτα στο μελωδικό Pretty Lady.

Animor

Wild Dog

Γεννημένη στο Lugano της Ελβετίας, η Animor μεγάλωσε ακούγοντας τη μουσική του Marvin Gaye, των Beatles, του Bob Marley, των Fugees αλλά και των ταινιών της Disney. Kι αυτές οι επιρροές από ένα μεγάλο εύρος μουσικών ειδών –rock, soul, hip-hop, swing, reggae και ska– διαμόρφωσαν τον ιδιαίτερο ήχο της. Δείτε την Animor να βγαίνει από το σκοτάδι σ' έναν πολύχρωμο κόσμο, στο ευρηματικό βίντεο του Wild Dog.

Gizmo Varillas

Born Again

O Iσπανός μουσικός που έχει εδώ και χρόνια ως βάση του το Λονδίνο, επιστρέφει με ένα τραγούδι που φέρνει έναν αέρα αισιοδοξίας σ' αυτή την παράξενη εποχή. Δείτε το loop βίντεο, με τον Gizmo Varillas στο στούντιο να παίζει μόνος όλα τα μουσικά όργανα στο Βorn Again.

Milky Chance & Jack Johnson

Don't Let Me Down

Οι Milky Chance συναντήθηκαν με τον Jack Johnson πριν από δύο χρόνια στο Sea.Hear.Now Festival κι εκείνος τους κάλεσε να τζαμάρουν μαζί του. Το συγκρότημα από τη Γερμανία συνεργάζεται τώρα για πρώτη φορά με τον Αμερικανό μουσικό και το αποτέλεσμα είναι το ρυθμικό Don't Let Me Down.

Haim

I Know Alone

Σε δημιουργικό πυρετό, οι HAIM ανεβάζουν στροφές για την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ, Women in Music Pt. III, μέσα στον Ιούνιο. Δείτε τα τρία κορίτσια από την Καλιφόρνια να εφαρμόζουν με απόλυτη ακρίβεια το social distancing στο βίντεο του I Know Alone.

Oh Wonder

Keep On Dancing

Η τραγουδίστρια των Oh Wonder, Josephine Vander Gucht, ακύρωσε το πάρτι των 30ών γενεθλίων της τον περασμένο μήνα λόγω του lockdown, αλλά αυτό ήταν μια ευκαιρία για το ντουέτο από το Λονδίνο να γράψει ένα νέο απολαυστικό τραγούδι, με ένα ιδιαίτερο βίντεο, που μας θυμίζει ότι ακόμα και οι πιο δύσκολες στιγμές της ζωής, μπορούν να εξελιχθούν σε κάτι πολύ όμορφο.

Info:

https://www.pepper966.gr/

https://www.facebook.com/RadioPepper/