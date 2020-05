Όλα ξεκίνησαν την περασμένη Πέμπτη με μια ανάρτηση της Lana Del Ray στο Instagram, στην οποία η ανακοίνωση του νέου άλμπουμ της που θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβρη, επισκιάστηκε από μια μακροσκελή εισαγωγή-διακήρυξη στην οποία «τα χώνει» χοντρά σε όσους/ες έχουν επιφυλάξει μόνο στην ίδια κατηγορίες για «ωραιοποίηση της κακοποίησης» μέσω των τραγουδιών της.

Στο κείμενο που είχε τίτλο "Questions for the culture" («Ερωτήματα για την κουλτούρα»), αναφέρονταν μεταξύ άλλων τα εξής:

«Doja Cat, Ariana [Grande], Camila [Cabello], Cardi B, Kehlani και Nicki Minaj και Beyoncé: Όλες τους είχαν νούμερο ένα επιτυχίες με τραγούδια που λένε για το να είσαι σέξι, να μη φοράς ρούχα...να απατάς κλπ. Έχω βαρεθεί να ακούω γυναίκες, είτε συγγραφείς είτε εναλλακτικές τραγουδίστριες, να λένε ότι εξιδανικεύω την κακοποίηση ενώ στην πραγματικότητα είμαι ένα άτομο που τραγουδά για την πραγματικότητα των σχέσεων συναισθηματικής κακοποίησης που φαίνονται να κυριαρχούν σε ολόκληρο τον πλανήτη...».

Οι αντιδράσεις υπήρξαν άμεσες, εξαιτίας κυρίως της παρέλασης ενός ρόστερ μαύρων κυρίως καλλιτεχνών στην αρχή της ανάρτησης, σε συνδυασμό με την δήλωσή της στη συνέχεια του κειμένου ότι «θα πρέπει να υπάρχει μια θέση στον φεμινισμό για γυναίκες που μοιάζουν και συμπεριφέρονται σαν εμένα». Ήταν σα να ισχυρίζεται ότι επικρατούν δύο μέτρα και δύο σταθμά και ότι οι καλλιτέχνιδες που ανέφερε δεν έχουν να αντιμετωπίσουν τις ίδιες επικρίσεις που κατά καιρούς στρέφονται εναντίον της.

Μετά τον καταιγισμό αρνητικών σχολίων που δέχτηκε η ανάρτηση, μπήκε και η ίδια αργότερα να σχολιάσει, γράφοντας:

«Είναι θλιβερό να ανακινείται [φυλετικό] ζήτημα σχετικά με WOC [woman of color] όταν εγώ απλά αναφέρω μερικές από τις αγαπημένες μου τραγουδίστριες...Όταν έκανα λόγο για άτομα που μοιάζουν με μένα, εννοούσα τα άτομα εκείνα που δεν μοιάζουν ισχυρά ή έξυπνα απαραίτητα ή σα να έχουν τον έλεγχο κλπ. Στόχος μου ήταν να υπερασπιστώ τα άτομα με ευάλωτη προσωπικότητα, όχι τις λευκές γυναίκες».

Την επόμενη μέρα, και ενώ ο θόρυβος δεν έλεγε να κοπάσει, επανήλθε με νέο μακροσκελές μήνυμα, το οποίο περιέγραφε ως «κάποιες συμπληρωματικές σημειώσεις για την 'αμφιλεγόμενη' μου ανάρτηση, που μόνο αμφιλεγόμενη δεν ήταν». Στο νέο της σημείωμα χρησιμοποίησε ακόμα οξύτερο ύφος, γράφοντας ότι αυτοί που προσβλήθηκαν από την αρχική ανάρτηση είναι «φανατικοί υποστηρικτές του Τραμπ και του Πενς ή υπερφίαλοι φιλελεύθεροι ή ύπουλοι κριτές που δεν ξέρουν να διαβάσουν και επιδιώκουν να προσελκύσουν την προσοχή και να κάνουν το ζήτημα να μοιάζει με φυλετικό πόλεμο».

Τα ξημερώματα της Δευτέρας, τέλος, εμφανίστηκε στη σελίδα της ένα βίντεο – προάγγελος της δουλειάς της που πρόκειται να κυκλοφορήσει με τίτλο "Behind the Iron Gates — Insights From an Institution", και θα αποτελείται από κομμάτια ποιητικής πρόζας με μουσική υπόκρουση από τον συνεργάτη της, Jack Antonoff. Θα είναι το ένα από τα δύο άλμπουμ 'spoken word' που θα κυκλοφορήσει φέτος (το άλλο θα λέγεται "Violet Bent Backwards Over the Grass"). Στο κομμάτι που ακούγεται στο βίντεο και έχει τίτλο "Patent Leather Do-Over" συμμετέχει και η FKA Twigs, ενώ η Lana Del Ray απευθύνεται στην διάσημη αυτόχειρα ποιήτρια Σύλβια Πλαθ, λέγοντάς της:

«Σύλβια, ήξερα τι εννοούσες όταν έλεγες ότι θέλεις να κολυμπήσεις στον ωκεανό αφήνοντας τα μαύρα δερμάτινα παπούτσια σου στην ακτή να δείχνουν προς το νερό την ώρα που κολυμπούσες... Γι' αυτό κι εγώ περπατώ ξυπόλητη δίπλα στη θάλασσα. Γι' αυτό κι αφήνω τα παπούτσια μου στα σκαλιά. Το κάνω για σένα και το κάνω και για μένα... Δεν πρέπει να ερωτεύεσαι έναν άντρα σαν τον Τεντ [ο ποιητής Τεντ Χιουζ, σύζυγος της Πλαθ] ούτε έναν μουσικό που τραγουδά ότι θέλει να είναι ελεύθερος».

Με στοιχεία από την Washington Post και το Variety