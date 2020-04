Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει ο Κοσμάς Δεβελέγκας (τον ακούτε καθημερινά στη συχνότητα του Pepper, από τις 16:00 έως τις 18:00):

1.

Tame Impala

Lost in Yesterday

Μπορεί οι Αυστραλοί Tame Impala να γεμίζουν στάδια με χιλιάδες θεατές, αλλά ο τραγουδιστής τους, Κevin Parker, δηλώνει ότι νιώθει άβολα πάνω στη σκηνή. Και συμπληρώνει: «Όταν είμαι on stage, μεταμορφώνομαι σε κάποιον σαν τον Βοno, ενώ μετά είμαι και πάλι ο απλοϊκός Kevin. Η εσωστρέφειά μου είναι πάντα εκεί, έτοιμη να εκραγεί, αλλά πιέζω τον εαυτό μου να συγκρατείται, γιατί η ανταμοιβή από την επιβράβευση του κοινού είναι μεγάλη». Ακούστε το Lost in Yesterday, από το εξαιρετικό φετινό άλμπουμ των Tame Impala, The Slow Rush.

2.

Gizmo Varillas

Love over everything

Ο Gizmo Varillas δεν χρειάζεται μπάντα. O Iσπανός που μένει στο Λονδίνο εδώ και χρόνια, παίζει μόνος στο σπίτι όλα τα όργανα στο νέο του τραγούδι. Απολαύστε τον να τζαμάρει τέλεια με τον... εαυτό του, στο Love over everything.

3.

Roisin Murphy

Murphy's law

H Roisin Murphy επιστρέφει με έναν disco δυναμίτη. «Είναι η ιστορία της ζωής μου» λέει η τραγουδίστρια που γνωρίσαμε στα '90s ως φωνή των Moloko. «Μιλάει για τη φύση του παρελθόντος, που είναι δύσκολο να ξεπεράσεις, αλλά μπορεί να είναι και κάτι λυτρωτικό».

4.

Leon of Athens feat. Katerine Duska

Communication

Ο Leon of Athens επιστρέφει με νέο, αγγλόφωνο και πάλι, τραγούδι με φωνητικά από την Κατερίνα Ντούσκα. Από τα πιο αγαπημένα στον Pepper τον τελευταίο μήνα.

5.

The Weeknd

Blinding lights

Το απόλυτο αντίδοτο στην καραντίνα. Καταιγιστικός ρυθμός από τον The Weeknd, που αυτή την εβδομάδα κυριαρχεί τόσο στο Hot 100 του Billboard, με το Blinding lights, όσο και το album chart, με την τελευταία του δουλειά, After Hours.

6.

Waldeck

Where do we go from here (feat. Joy Malcolm)

Νέο τραγούδι από τον Αυστριακό Klaus Waldeck, με την εξαιρετική φωνή της Joy Malcolm, που είναι γνωστή από τη συνεργασία της με τους Incognito.

7.

Caribou

Home

Κι αυτό το Σαββατοκύριακο μένουμε σπίτι. Μένουμε ασφαλείς. Το Home περιέχει sample από τη φωνή της Gloria Barnes και θα το βρείτε στο τελευταίο άλμπουμ του Dan Snaith, ή αλλιώς Caribou, Suddenly.

