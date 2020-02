Από τις 14 έως τις 23 Φεβρουαρίου η Στέγη Ιδρύματος Ωνάση κινείται στους ρυθμούς του Movement (1920-2020) και μας καλεί να φανταστούμε έναν κόσμο πέρα από συνοριακούς, φυλετικούς και έμφυλους διαχωρισμούς. Για δέκα ημέρες το τολμηρό και φιλόδοξο αυτό φεστιβάλ καταπιάνεται με το φαινόμενο της μετανάστευσης και της μετακίνησης πληθυσμών, εστιάζοντας γεωγραφικά στη Μεσόγειο από τον Μεσοπόλεμο μέχρι σήμερα. Κατά τη διάρκειά του θα φιλοξενήσει διαλέξεις, συναυλίες, προβολές και φιλμ, καθώς και έναν pop-up online διαδικτυακό σταθμό, και θα διεξαχθεί στους χώρους της Στέγης αλλά και έξω από αυτήν.

Αναλυτικότερα, η Στέγη θα φιλοξενήσει μια σειρά διαλέξεων, που θα χωρίζονται σε τρεις μεγάλες θεματικές ενότητες, με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, συγγραφέων και καλλιτεχνών απ' όλο τον κόσμο. Την πρώτη ημέρα, Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, οι ομιλίες θα στραφούν γύρω από την Ιστορία, την πολιτική και τη γεωγραφία της μετανάστευσης και την ανταλλαγή των πληθυσμών στην Ευρώπη μετά το 1922. Το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου θα εστιάσουν στο θέμα των συνόρων ως μηχανισμών ελέγχου του χώρου, ως τεχνολογικών οντοτήτων, ως εγκλεισμού, και στο ότι η Ευρώπη οδηγείται σε πολιτικές φυλετικοποίησης και μεταφέρει τα σύνορά της εκτός ευρωπαϊκών συνόρων. Τέλος, την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου θα εξεταστούν η πολιτιστική ανταλλαγή και η καθημερινή ζωή με άξονα τις ταυτότητες που δημιουργούνται μέσα από την εμπειρία της μετακίνησης των πληθυσμών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη σύνδεση του μαύρου Ατλαντικού και της μαύρης Μεσογείου.

Τα εγκαίνια του φεστιβάλ θα γίνουν παράλληλα με την έναρξη του Movement Radio στις 14 Φεβρουαρίου, στη Στοά Εμπόρων, όπου και θα στεγάζεται, ενώ την ίδια ημέρα θα ακολουθήσει after party στο Boiler με DJ sets από τους Carina, Flokosh και DJ Marfox.

Το Μοvement Radio θα διαρκέσει μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου και το πρόγραμμά του θα εκπέμπει διαδικτυακά 24 ώρες το 24ωρο. Καθημερινά από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ θα έχει live εκπομπές και DJ sets. Στόχος του είναι να αφουγκραστεί τον ήχο και τις ιστορίες της Μεσογείου με μια μείξη ήχων και ιστοριών των πόλεων, της ερήμου και της θάλασσας, λαϊκών τραγουδιών και επιτυχιών της ξενιτιάς, άσματα του ξεριζωμού και της προσφυγιάς, ηχογραφήσεις πεδίου, εκστατικών παραδοσιακών γιορτών και των πολυεπίπεδων ρυθμών της νέας ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής.

Συμμετέχουν οι Christopher King, Alan Bishop, Nelson Gomes, Nan Kole, Lo-Fi, DJ Bwana, Sufyan, Kalas Liebfried, η ιβοριανή κοινότητα της Αθήνας, καθώς και το Syrian Greek Youth Forum.

Flokosh. Φωτο: George Kanis



Επίσης, για δύο ημέρες, τη Δευτέρα 17 και την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου, ο κινηματογράφος Άστορ θα προβάλλει έργα δημιουργών που με τον φακό τους αποτυπώνουν ανάλογα γεγονότα, αλλά και μουσικά ντοκιμαντέρ που ενώνουν πολιτισμούς και ηπείρους. Φιλμ όπως το Wonderland του Erkan Özgen και το Land Between του David Fedele ή το El mar la mar των Joshua Bonnetta και J.P. Sniadecki, καθώς και το I love Kuduro του Mario Patrocinio, το Electro Chaabi της Hind Meddeb, το A story of Sahel sounds των Florian Kläger, Markus Milcke και Tobias Adam και το Invisible Hands της Μαρίνας Γιώτη, σε συν-σκηνοθεσία Γιώργου Σαλαμέ.

Στο ίδιο πλαίσιο το Onassis Air θα φιλοξενήσει μια ομιλία της εικαστικού Natascha Sadr Haghighian που συμμετέχει στο φεστιβάλ με την εγκατάσταση «Ankersentrum (surviving in the ruinous ruin)» που παρουσίασε στο Γερμανικό Περίπτερο στην 58η Μπιενάλε Τέχνης της Βενετίας το 2019.



Τέλος, πέρα από το πάρτι στο Boiler, το βασικό club night event θα γίνει το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου στο Ρομάντσο και θα περιλαμβάνει καλλιτέχνες που δρουν στη Μεσόγειο αλλά και ιδιόμορφα μουσικά ιδιώματα, όπως το Kuduro και το Gqom, που έρχονται από την Αφρική, μέχρι dub ποίηση και όλες τις μεταλλάξεις ειδών όπως το grime, το χιπ-χοπ, η techno και το jungle, με τη συμμετοχή των Jay Glass Dubs, Muqata'a, Moor Mother, Deena Abdelwahed, Still feat. Devon & Freweini και Zuli.

Deena. Φωτο: Judas Companion

Movement (1920-2020): Beyond and between borders

14-23 Φεβρουαρίου 2020, εντός & εκτός της Στέγης

Είσοδος δωρεάν, με σειρά προτεραιότητας.

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 107, Αθήνα

Στοά Εμπόρων, Βουλής 4, Σύνταγμα

Άστορ, Σταδίου 28, Στοά Κοραή - μετρό Πανεπιστήμιο

Boiler, Βλαχάβα 9, Μοναστηράκι

Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3, Αθήνα

Έναρξη γενικής προπώλησης: 7/2, 17:00, εισ.: €6

Μπορείτε να αγοράσετε εισιτήρια και στο Ρομάντσο την ημέρα της συναυλίας, εισ.: €10