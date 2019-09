Συναυλίες, μουσικά φεστιβάλ και πάρτι που περιμένουμε με ανυπομονησία στην Αθήνα τους επόμενους μήνες

Αυτό το φθινόπωρο ίσως είναι το πλουσιότερο συναυλιακά που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Φέτος θα δούμε συναυλίες από καλλιτέχνες που ήταν για χρόνια συναυλιακά απωθημένα ή που δεν φανταζόμασταν ότι θα έρθουν από τα μέρη μας. Για πρώτη φορά, επίσης, έχουμε την ελληνική βερσιόν ενός από τα σπουδαιότερα φεστιβάλ του εξωτερικού, ενώ οι συνήθεις ύποπτοι δεν χάνουν ευκαιρία να ικανοποιούν τους φαν τους. Το εύλογο ερώτημα είναι αν υπάρχει το ανάλογο κοινό για όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Αυτό θα φανεί στην πορεία, αλλά όλα δείχνουν ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για τη «ζωντανή» μουσική. Πάντως, αν κάτι απουσιάζει αισθητά, όπως και τις άλλες χρονιές, είναι οι πιο σύγχρονες μουσικές προτάσεις, πέρα από τις φεστιβαλικές, αλλά και σε αυτόν τον τομέα το σκηνικό φαίνεται να αλλάζει σταδιακά.



Το Ηρώδειο συνεχίζει δυναμικά τις συναυλίες και τον Σεπτέμβρη μέχρι τις αρχές Οκτώβρη, με τον βετεράνο του ροκ Eric Burdon με τους Animals (27/9) και το Queen Symphonic, που έρχεται φέρνοντας μαζί του τις τεράστιες επιτυχίες του ομώνυμου βρετανικού συγκροτήματος (8/10).



Τα πιο τρανταχτά ονόματα του φθινοπώρου είναι αναμφίβολα ο Eros Ramazzotti (27/9), που θα εμφανιστεί στο Γήπεδο Tae Kwon Do, ο Bruce Dickinson (4/11), στο Παλλάς, και ο Bryan Adams (18/11), στο ΟΑΚΑ. Ο Ιταλός τροβαδούρος θα εμφανιστεί στο πλαίσιο της φετινής παγκόσμιας περιοδείας του «Vita Ce N'è», ενώ ο Αdams, ένας από τους πιο δημοφιλείς Καναδούς ροκ τραγουδοποιούς των '80s, κυκλοφόρησε πρόσφατα το 14ο άλμπουμ του. Αντίθετα, η φωνή των Iron Maiden δεν έρχεται ακριβώς για μια συνηθισμένη συναυλία αλλά για ένα ιδιαίτερο one-man show, στο οποίο μιλά για τη ζωή του.

Στα φεστιβάλ πρωτοστατεί το Sonar Athens (11-12/10), που θα γίνει στο Gazi Music Hall. Το πιο σημαντικό φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής του κόσμου, που διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι στη Βαρκελώνη, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην Αθήνα με κορυφαία ονόματα στο line-up του, όπως οι Jon Hopkins, DJ Koze, Caterina Barbieri και Modeselektor, μεταξύ άλλων.



Σε φεστιβαλικό πυρετό βρίσκεται και το Plisskën Festival, που και φέτος παρουσιάζει μια σειρά από προ-φεστιβαλικές εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία της Αθήνας πριν από τη χειμωνιάτικη εκδοχή του (7/12). Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών θα εμφανιστούν ο καταξιωμένος Γερμανός συνθέτης Nils Frahm (24/9) και ο πολυσύνθετος παραγωγός Actress με το πρότζεκτ Young Paint (9/11), ενώ στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός θα παίξουν η Dillon (9/10), σε ένα πιάνο σόλο, και οι Xylouris White (7/11).

Ο μοναδικός Lee Scratch Perry θα εμφανιστεί 30/11 στο Piraeus 117 Academy.



Στο γεμάτο φετινό πρόγραμμα του six d.o.g.s κυριαρχούν οι μικρές συναυλίες από νέα ελληνικά εναλλακτικά σχήματα και ονόματα. Έρχονται oι Sneaky Blackbird και Pocket in Red (26/9), οι Judas Conspiracy Theory και Chew Gravel (27/9), οι Dendrites και stoner rock από τον Βόλο (28/9), η φολκ των Post Lovers και της Late Farewell (29/9), η Idra Kayne πρώτη φορά με φουλ μπάντα σε χιπ χοπ ήχους (3/10), και την επόμενη μέρα (4/10) ο Rsn. Ο χώρος θα γεμίσει ψυχεδελικούς ρυθμούς με τους Dury Dava (6/10). Στη συνέχεια έχει Irene Ketikidi (10/10) και Ραμμένο Άσσο (11/10). Το garage rock των Μινέρβα συναντά το weird rock των Pissed-Off Kid (18/10). Για δεύτερη φορά το Dogs θα φιλοξενήσει τον θρυλικό παραγωγό της Warp, Nightmares on Wax (19/10). Γυναικείο ροκ από τις Annette and the Thrills (20/10), ενώ ο Τρύφων Λάζος παρουσιάζει το πρώτο του άλμπουμ με συμμετοχή από τον κιθαρίστα των Puressence (24/10). Τέλος, για τον Νοέμβρη έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής οι Hypnotic Nausea (9/11) και ο Theodore (29/11).

Στο Gagarin205 έρχονται οι θρύλοι του garage rock Fuzztones (26/9) και οι φοβεροί και τρομεροί Gang of Four, που ανοίγουν οι επίσης ανερχόμενοι δικοί μας Kraak (27/9). Σειρά έχουν δύο ρέγκε «παππούδες», ο Entourloop (28/9) παρέα με τον Scarra Mucci και τους Kill Emil, ενώ οι δικοί μας Joker/Two Face επιλέγουν τον ίδιο χώρο για να παρουσιάσουν τον νέο τους δίσκο «Reflex» (5/10). Το πρόγραμμα έχει ακόμα Souljazz Orchestra (11/10), Ζωρζ Πιλαλί (12/11) και την «οχλοδοξία» του, και τον James Kent, κατά κόσμον Pertrubaton, που δεν πρέπει να παραλείψουμε φέτος (16/10). Για πρώτη φορά θα ακουστεί ζωντανά ο σκληρός ήχος των Baroness (19/10). Οι Electric Litany (25/10) επιστρέφουν κι αυτοί στο καθιερωμένο φθινοπωρινό ραντεβού τους. Από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα προσγειώνεται η brass μπάντα Lucky Chops (26/10), όπως και οι πιο indie City of the Sun (23/11). Επίσης, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τους θρυλικούς Troggs (9/11), αλλά και τους Ιταλούς Nanowar of Steel (28/11). Ο Νοέμβρης κλείνει με μία από τις ροκ συναυλίες της χρονιάς, του αγαπημένου Μark Lanegan (30/11).



Πάμε στο Fuzz Live Music Club που φέτος δίνει έμφαση στον πιο σκληρό ήχο, με τους Pelican (11/10), Queensryche (16/11) και Candlemass (23/11). Πέρα από αυτό, για τους φαν του πιο σκοτεινού ψυχεδελικού ήχου έχει The Underground Youth (5/10) και The Dream Syndicate (26/10), ενώ για μια ακόμα φορά θα απολαύσουμε τον Nick Waterhouse (8/11) – λίγες μέρες νωρίτερα θα έχουμε δει τους Allah-Las (24/10). Το πιο μεγάλο όνομα που μας επιφυλάσσει το συναυλιακό φθινόπωρο είναι ο Bradford Cox και οι Deerhunter, ένα από τα σπουδαιότερα indie γκρουπ της νέας χιλιετίας.



Στο Piraeus 117 Academy οι Apocalypta παίζουν Metallica (31/10) και οι Postmodern Jukebox (1/11) νοσταλγούν τα '20s. Επίσης, έχει μεγάλες συναυλίες από τους Active Member (9/11) και τους Rotting Christ (13/11). Η μεγαλύτερη έκπληξη είναι η εμφάνιση της Ελληνo-ουαλής Marina (16/11), που πλέον συνεχίζει πιο ώριμη και χωρίς τους Diamonds μια αρκετά πετυχημένη σόλο καριέρα. Οι Waterboys (21/11) τραγουδούν ξανά, μετά από 10 χρόνια, στην Ελλάδα για το φεγγάρι, οι Powerwolf (29/11) κάνουν μια στάση στην Πειραιώς στο πλαίσιο της Sacrament of Sin περιοδεία τους, ενώ ο μοναδικός Lee Scratch Perry (30/11) θα μας δείξει ότι το 'χει ακόμη.



Στο Temple Αthens, που, όπως και πέρσι, έχει κάτι για όλα τα μουσικά γούστα, ξεχωρίζουν οι συναυλίες των Mantar (27/9), των πιο ατμοσφαιρικών και ηλεκτρονικών Drab Majesty (11/10) και, φυσικά, του Michael Gira (18/10) των Swans, που φέρνει μαζί του αυτήν τη φορά και τον Norman Westberg. Ακόμα, παίζουν οι Συνθετικοί (19/10), οι Χιλιανοί Follakzoid (23/10), οι Acid Death (26/10) που γιορτάζουν τα 30 τους χρόνια στον χώρο του μέταλ, οι Dub Trio (1/11) από το Μπρούκλιν, οι heavy rockers Big Business (7/11) και οι Raketkanon (14/11) στην τελευταία περιοδεία της καριέρας τους. Σίγουρα δεν πρέπει να ξεχάσει κανείς τη δεύτερη βερσιόν του Midnight City, η οποία ενώνει στο line-up του τους ιστορικούς Clock DVA και τους Body of Light, Drog A Tek και Kyma33.

Ο Οδυσσέας Τζιρίτας θα εμφανιστεί 27/9 στο Romantso.



Το Death Disco κρύβει μικρές εκπλήξεις, όπως πάντα. Προσκαλεί τους νεαρούς Δουβλινέζους και πανκ Murder Capital (26/9), τους Ιταλούς γκοθάδες Burning Gates (12/10), το witch house των Αμερικανών White Ring (26/10) και τον Mr Kitty (2/11). Εκεί θα εμφανιστεί και ο Boy για να παρουσιάσει την καταπληκτική νέα δουλειά του με τίτλο «Παραδουλεύτρα», μαζί με τον Σείριο Σαββαΐδη (21/9).



Στο Second Skin Club θα κάνει ένα ακουστικό set ο Wayne Hussey (19/10) των Mission.



Στο Ρομάντσο μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί τα live των Film Jacket 35, Hex και Οδυσσέα Τζιρίτα (27/9), των Lost Bodies (28/9) και των Holy Monitors παρέα με τους Steams (4/10).

Στην άλλη πλευρά της πόλης, το An Club φέρνει και αυτό το φθινόπωρο θρυλικές μπάντες, όπως οι Warrior Soul (27/9), οι Judge (28/9), οι Zounds στο πλαίσιο του Vive le Punk Rock (4/10), οι Theatre of Hate (5/10), οι Backtrack για πρώτη φορά (30/10) και οι Astronauts (9/11). Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, το showcase της Patari Records (25/10), μιας νέας ανεξάρτητης δισκογραφικής με έδρα την Αθήνα.

Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εκτός από τη βασίλισσα του calypso Calypso Rose (27/9), θα απολαύσουμε για μια ακόμη φορά στην Αθήνα τη Sun Ra Arkestra (14/10), μια τζαζ ορχήστρα-θρύλο.

Τέλος, η Στέγη Ιδρύματος Ωνάση παρουσιάζει στην Κεντρική Σκηνή της το Atlas (13/12), μια διεθνή υπερπαραγωγή με τρεις συνθέτες. Σπουδαίοι ο καθένας στον τομέα του, συνεργάζονται και ερμηνεύουν τρία διαφορετικά έργα σε συναυλίες που γίνονται παράλληλα σε τρεις πόλεις της Ευρώπης, την Αθήνα, την Καρλσρούη και το Παρίσι. Συντονίζονται ζωντανά με ήχο και βίντεο, δημιουργώντας έναν νέο ηχητικό χάρτη, πέρα από γεωγραφικά σύνορα. Οι τρεις συνθέτες είναι οι Carmine Emanuele Cella, Δημήτρης Καμαρωτός και Valerio Tricoli, ενώ η Μαρίνα Γιώτη έχει αναλάβει τα βίντεο.



To six d.o.g.s γίνεται φέτος 10 χρονών και ετοιμάζει ένα τριήμερο πάρτι με αναπάντεχο line-up (25-27/10), ενώ επιστρέφει για 8η χρονιά η καθιερωμένη A Spooktacular Halloween Night! #8 (31/10). Δύο ημέρες θα έχει Κ. Βήτα (8, 15/11) αλλά και το παιδί θαύμα στο πιάνο Kristof (24/11).

Πάρτι

Η Στέγη «ανοίγει» την καλλιτεχνική σεζόν με ένα μεγάλο street party! Φωτο: Mike Tsolis

• Με ένα μεγάλο και πολύχρωμο street party ξεκινάει το φθινόπωρο. Το Neos Kosmos Stegi Block Party (26/9), που θα διεξαχθεί στους δρόμους του Νέου Κόσμου γύρω από τη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, γίνεται σε συνεργασία με το six d.o.g.s και θα έχει συναυλίες, δωρεάν μπίρα, άφθονη μουσική και voguing. Τη μουσική αναλαμβάνουν οι Athens Disco Kidz, DJ Palov, Santoner, Trophy Wives, Σtella (Live) και Discosodoma Soundsystem, αλλά θα έχει και περφόρμανς από τους Kangela Tromokratisch, A Man to Pet και Go Go Boys.

• Σε άλλα νέα της νυχτερινής Αθήνας, το six d.o.g.s κάνει επίσημα club opening την επόμενη μέρα (27/9). Στο πρώτο Believe της σεζόν θα παίξει ο Ρουμάνος Barac (4/10), οι Diskotteken γιορτάζουν τα 5 χρόνια τους με τον Marvin + Guy (5/10) και οι Banana Boys (12/10) ξεκινούν νέους queer αγώνες με ακόμα περισσότερες αξέχαστες βραδιές.

• Το Temple εγκαινιάζει τις κλαμπ βραδιές του με ένα διήμερο πάρτι (27-28/9) με επίτημο καλεσμένο τον James Ruskin. Οι BLNK παρουσιάζουν το Blackbox (4/10), η ομάδα Distorted φέρνει τον ζωντανό θρύλο της rave σκηνής Zadic, ενώ το πάρτι Nomad x Athens 004 (16/11) σημαίνει χορό.

• Το Lohan, το μεγαλύτερο mainstream κλαμπ της πόλης κάνει opening γιορτάζοντας για τρεις ημέρες (27-29/9).

• Μετά την πρώτη βραδιά του πιο φιλόδοξου dance festival της πόλης από τους Blend, που είχε καλεσμένους τους Carl Cox και Luigi Madonna, το Techniques, επιστρέφει στο Gazi Music Hall για τη δεύτερη, με τους Solomon και +1Adriatique (5/10).

• Το ανδρικό περιοδικό Fantastic Man ενώνει τις δυνάμεις του με το Power Dance Club και διοργανώνουν το πρώτο πάρτι της σεζόν (28/9) με αφορμή το τεύχος του που είναι αφιερωμένο στην Ελλάδα. Στα decks οι Luigi Di Venere, Maria Politi και Stathis. Δεν έχει ανακοινωθεί χώρος ακόμη. Δεν έχει ανακοινωθεί χώρος ακόμη ούτε για το Qreclaim 666 (2/11), αλλά αναμένουμε και εδώ.

• Τέλος, υπάρχει μια φήμη ότι θα περάσει από την Αθήνα κάποια στιγμή τους επόμενους μήνες και το ηλεκτρονικό ντουέτο των Bicep.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην έντυπη LiFO