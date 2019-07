Έφτασε μάλλον εκείνη η ώρα που επιβάλλει στους Rolling Stones να δείξουν την ηλικία τους. Όχι απαραίτητα επί σκηνής – όπου ακόμα παραμένουν ακμαίοι όπως αποδεικνύει η αμερικανική περιοδεία τους που ξεκίνησε πριν λίγες μέρες στο Σικάγο και θα ολοκληρωθεί την τελευταία μέρα του Αυγούστου στο Μαϊάμι – αλλά τουλάχιστον στην επιλογή του βασικού χορηγού των εμφανίσεών τους.

Η περιοδεία ήταν να ξεκινήσει τον Απρίλιο αλλά αναβλήθηκε λόγω της εγχείρησης αντικατάστασης καρδιακής βαλβίδας στην οποία χρειάστηκε να υποβληθεί ο Μικ Τζάγκερ πριν επανέλθει δριμύτερος αλλά με την παρουσία προσωπικού καρδιολόγου σε μόνιμη εγρήγορση κατά την περιοδεία, εκτός βέβαια από το μόνιμο ιατρικό τιμ που συνοδεύει την μπάντα στις συναυλίες της εδώ και αρκετά χρόνια.

Ο Μικ είναι 75, όπως κι ο Κιθ Ρίτσαρντς, ο Τσάρλι Γουότς είναι 78, αλλά ως ντράμερ δεν χρειάζεται να καταπονείται με ροκ πιρουέτες επί σκηνής, και ο «Βενιαμίν» Ρόνι Γουντς είναι 72. Συνεπώς, μοιάζει λογικό πλέον – αν και εντελώς αντίθετο με την ετικέτα των αιώνιων κακών παιδιών που ακόμα τους συνοδεύει - να έχουν επιλέξει ως μοναδικό χορηγό της τρέχουσας περιοδείας τους μια συνομοσπονδία ασφαλιστικών φορέων με την επωνυμία Alliance for Lifetime Income που προσφέρει συνταξιοδοτικά προγράμματα.

Και πάλι όμως, ακόμα κι αν αναλογιστούμε ότι ως μπάντα ξεκίνησαν να εμφανίζονται το καλοκαίρι του 1962, πριν από 57 ολόκληρα χρόνια δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι ξενίζει κάπως το γεγονός ότι για την τρέχουσα περιοδεία το κλασικό τραγούδι τους με τίτλο "You can't always get what you want (but you can get what you need" σε "You can get what you need, when you have an annuity." [το annuity εν προκειμένω θα μπορούσε να αποδοθεί ως συνταξιοδοτικό επίδομα].

Εντάξει, δεν το άλλαξαν οι ίδιοι ούτε και το τραγουδάνε με τους αλλαγμένους στίχους επί σκηνής, αλλά αυτό είναι ένα από τα σλόγκαν που χρησιμοποιεί ο χορηγός κατά την περιοδεία.

Σύμφωνα με την εκτελεστική διευθύντρια της Alliance for Lifetime Income, Τζιν Σάντερς, το σλόγκαν στόχο έχει να τονίσει τη σημασία της «μείωσης του ρίσκου» στην ζωή τόσο των Stones όσο και του βασικού πυρήνα του κοινού τους, που επίσης είναι κάποιας προχωρημένης λίγο-πολύ ηλικίας πλέον, αλλά και ο ιδανικός πελάτης για τις ευκαιρίες «εφάπαξ και διά παντός εισοδήματος» που προσφέρει ο συγκεκριμένος οργανισμός:

«Το κοινό των Stones είναι το ιδανικό μας δημογραφικό γκρουπ: άτομα ηλικίας από 45 ως 72 ετών που έχουν κάποιο εισόδημα που μπορεί να επενδυθεί σε ένα πρόγραμμα που θα τους εξασφαλίσει άνετα και μακάρια γεράματα. Δεν μιλάμε για ευκατάστατους επενδυτές, αλλά για άτομα της μεσαίας τάξης σε όλο το φάσμα της».

Ή όπως λέει το κεντρικό σύνθημα του οργανισμού, «ένα σημαντικό επίδομα στο οποίο μπορείς να στηρίζεσαι για το υπόλοιπο της ζωής σου».

Αυτή είναι πλέον η πραγματικότητα για τους Rolling Stones και για το κοινό τους. Επί σκηνής πάντως μοιάζουν ακόμα αειθαλείς και άτρωτοι, ενώ στις συνεντεύξεις τους δεν κάνουν ποτέ λόγο για «απόσυρση» από την ενεργό δράση.

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι αυτή δεν θα είναι η τελευταία περιοδεία στην τεράστια καριέρα τους. Μπορεί κάποιος πάντως χιουμοριστικά να κάνει κάποιες μακάβριες προβλέψεις για τον χορηγό της επόμενης περιοδείας. Κάποιο μεγάλο γραφείο κηδειών ίσως ή κάποιος συνεταιρισμός κοιμητηρίων...

Με στοιχεία από τους New York Times