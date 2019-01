Το 2018 έγινε ακόμη πιο ξεκάθαρο ότι η μουσική δεν είναι πια η ίδια, όπως την ξέραμε. Το #metoo, τα diss κομμάτια, ο πουριτανισμός, τα double standards, οι κόντρες μεταξύ μουσικών, ο Τραμπ ήταν μερικά από τα κύρια θέματα που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον των μουσικών μίντια. Η απουσία του ροκ ήταν αισθητή, κυρίως στα τσαρτ, χωρίς να υπάρχει ένα ανάλογο σε εμπορικότητα συγκρότημα ή μουσικός που να απειλεί την παντοδυναμία του χιπ-χοπ. Βασικοί πρωταγωνιστές αναδείχτηκαν οι ράπερ που πλέον είναι οι νέοι ποπ σταρ και όλος ο κόσμος ασχολείται μαζί τους.

Πέρα όμως από αυτό υπάρχει μια αλλαγή στον τρόπο που τα μουσικά μίντια ασχολούνται με τη μουσική σαν να είναι μια πολιτική αρένα. Το κουτσομπολιό και η αμφιλεγόμενη προσωπική ζωή των καλλιτεχνών είχαν την τιμητική τους. Ακόμη και η βίβλος των χίπστερ, το Pitchfork, το 2018 δεν κατάφερε να αντισταθεί στη συγκεκριμένη τάση και ξέπεσε άλλοτε σε έναν φτηνό κιτρινισμό ή σε ένα κυνήγι μαγισσών, με τη μουσική απλά να λειτουργεί στο υπόβαθρο. Ήταν κάτι που έβλεπες να γίνεται παντού και σε έκανε να αναρωτηθείς για το πού βαδίζουν τα πράγματα.

Τo Διαδίκτυο έκανε ακόμη πιο έντονη την αίσθηση της παγκοσμιοποίησης της μουσικής. Παρά όμως την γκρίνια για την κατάσταση, ήταν μια αρκετά εύφορη χρονιά. Κυκλοφόρησαν εξαιρετικές δουλειές από όλα τα μουσικά είδη, ακόμη κι αν αργούσες να τις πάρεις χαμπάρι μέσα στον απόηχο των εξελίξεων.



O κρυφός γιος του και η εμπορική κυριαρχία του Drake

Με διαφορά, ο πιο δημοφιλής καλλιτέχνης του 2018 ήταν ο Drake. Τι κι αν ορισμένοι αμφισβητούν την επιτυχία του, ο 32χρονος Καναδός με το πέμπτο του άλμπουμ Scorpion κυριάρχησε τα τσαρτ με μια σειρά από επιτυχημένα σινγκλ που έσπαγαν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο – ορισμένα από την εποχή των Beatles. Το God's Plan ήταν το τραγούδι της χρονιάς σύμφωνα με το Billboard αφού κατάφερε να παραμείνει στην κορυφή για 11 εβδομάδες και με βάση την κίνηση που είχε στις πλατφόρμες streaming και στα social media από την ημερομηνία που κυκλοφόρησε.

Drake - God's Plan

Οι μόνοι άλλοι ράπερ που είχαν καταφέρει κάτι ανάλογο ήταν ο 50 Cent (δυο φορές, το 2003 και 2005) και ο Nelly (2002).

Και ο Drake όμως μπλέχτηκε σε κόντρες φέτος, συγκεκριμένα με τον Pusha T που αποκάλυψε στο καταπληκτικό diss κομμάτι Τhe Story of Adidon ότι έχει έναν κρυφό γιο πριν το γνωστοποιήσει ο ίδιος στα μίντια. Ο Drake έριξε το φταίξιμο στον Kanye West ενώ άφησε υπόνοιες ότι η διάσημη «Kiki» του In my Feelings δεν είναι άλλη από την σύζυγο του Kanye, Kim Kardashian. Αυτό προκάλεσε μια σειρά από tweets από τον Kanye που δεν φαίνεται να έχουν σταματημό.



Η Taylor Swift είχε την τελευταία λέξη

Το 2018 ήταν μια καλή χρονιά χρονιά για τις γυναίκες. Ειδικά όταν πριν από έναν χρόνο η κατάσταση ήταν απογοητευτική, αφού για πρώτη φορά από το 1984 δεν υπήρχαν καθόλου γυναικείες παρουσίες στην κορυφή των τσαρτ.

Ευτυχώς, αυτό άλλαξε με την εμφάνιση της Cardi B και της Camila Cabello στη δεκάδα με τους τοπ καλλιτέχνες αλλά και την παρουσία της Ariana Grande και των Dual Lipa και Halsey στην εικοσάδα. Αυτή όμως που ξεχώρισε περισσότερο από όλες ήταν η Taylor Swift.

Taylor Swift - Look What You Made Me Do

Μπορεί το Reputation να κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2017 αλλά αυτό δεν εμπόδισε τη Swift να εκμεταλλευτεί όλο το 2018 με μια σταθερή παρουσία στα τσαρτ. Οι πωλήσεις της συγκρίνονταν μόνο με αυτές του Drake. Κάπως σιωπηλά κυριάρχησε χωρίς να δίνει αφορμές στα μίντια.

Ειδικά μετά τις ανυπόστατες κατηγορίες ότι υποστηρίζει τον Τραμπ, κράτησε ένα χαμηλό προφίλ μέχρι την ξαφνική απόφασή της να κάνει γνωστό ότι τελικά υποστηρίζει γυναίκες υποψήφιους και γενικά όσους μάχονται για τα δικαιώματα των γυναικών και της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας τον Οκτώβριο. Κίνηση ματ για όσους την κατέκριναν.



Η Cardi B είναι η νέα βασίλισσα των social media

Η Cardi B ήταν το πρόσωπο κλειδί της χρονιάς που μας πέρασε. Μια νέου τύπου σταρ περφόρμερ, πρώην στρίπερ από το γκέτο που ξεπήδησε από το Instagram και τη reality TV και κατάφερε να γίνει το απόλυτο it girl της μουσικής βιομηχανίας της Αμερικής. Κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ, το Invasion of Privacy την άνοιξη και έγινε η πρώτη γυναίκα ράπερ που ανέβηκε τρεις φορές στην κορυφή του Billboard (κι ας ήταν η μία με ένα feature στους Maroon 5).

Cardi B, Bad Bunny & J Balvin - I Like It

Έφερε στη μόδα το άγριο beef (κόντρα) με την επίθεση που έκανε στη Nicki Minaj με το περιβόητο παπούτσι που της πέταξε στο Fashion Week της Νέας Υόρκης τον Σεπτέμβριο. Κατάφερε όχι μόνο να επιβιώσει από τις αρνητικές αντιδράσεις αλλά να ανέβει ακόμη περισσότερο η δημοτικότητα της. Μάλιστα, το κομμάτι της I like it μάθαμε πρόσφατα ότι είναι ένα από αυτά που άκουσε περισσότερο ο Ομπάμα. Δεν έχει καμιά σημασία αν δεν γράφει η ίδια τη μουσική της ή τους στίχους της ή αν είναι ένα κατασκεύασμα της πολυεθνικής δισκογραφικής εταιρείας Atlantic Records. Τα μίντια οργιάζουν κάθε φορά που παρατάει τον άντρα της, τον Offset από τους Migos, επειδή την απατάει ή μιλάει για το π... του στα Instagram stories της.



Η χρονιά των σάουντρακ

Ποιος θα το περίμενε ότι το 2018 θα ήταν η χρονιά που όχι ένα αλλά τρία σάουντρακ κατέκτησαν την κορυφή του Billboard; Η αρχή έγινε με το Τhe Greatest Showman που ανέβηκε στην νούμερο 1 θέση τον Ιανουάριο και έμεινε για δύο εβδομάδες εκεί. Τον Φεβρουάριο ήταν η σειρά του Black Panther σε παραγωγή Kendrick Lamar να κάνει το ίδιο και να παραμείνει στην πρώτη θέση για τρεις εβδομάδες. Για τρεις εβδομάδες έμεινε και το A Star is Born από την ομώνυμη ταινία με πρωταγωνίστρια τη Lady Gaga τον Οκτώβριο, σκαρφαλώνοντας στην κορυφή από την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του.



O Kendrick Lamar και το Πούλιτζερ

Ο Kendrick Lamar έγραψε ιστορία τον Μάιο όταν έγινε ο πρώτος ράπερ που κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ για τη μουσική με το άλμπουμ του .Damn που κυκλοφόρησε το 2017. Είναι ο πρώτος καλλιτέχνης που το παίρνει και δεν ανήκει στον χώρο της τζαζ ή της κλασικής μουσικής και επιτέλους το χιπ-χοπ μπαίνει σε άλλη τροχιά και αναγνωρίζεται και επίσημα ως σημαντικό μουσικό είδος.

Kendrick Lamar - LOVE. ft. Zacari

Η άνοδος του soundcloud rap/mumble rap

Ένα από τα πιο σημαντικά νεανικά κινήματα που εμφανίστηκαν το 2018 ήταν το Soundcloud Rap και μια πλειάδα νεαρών αλλά αρκετά προβληματικών μουσικών που συνδύαζαν το ραπ με ένα πανκ attitude. Η μουσική βιομηχανία άρχισε να συνειδητοποιεί ότι δεν είναι απλά ένα παροδικό διαδικτυακό φαινόμενο, λόγω της απρόσμενης δημοφιλίας αμφιλεγόμενων ράπερ όπως ο XXXtentacion και ο Takeshi 6ix9ine που αυτήν τη στιγμή αντιμετωπίζει έως και ισόβια για την ανάμειξή του σε μια από τις πιο βίαιες συμμορίες της Νέας Υόρκης. Οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες ανέβηκαν με ευκολία στην κορυφή των τσαρτ και γνώρισαν επιτυχία χωρίς καθόλου προώθηση ή υποστήριξη από τα παραδοσιακά μίντια, κυρίως από την έξυπνη διαχείριση των προσωπικών τους προφίλ στα social media.



Τα βίντεο της χρονιάς

Το This is America του Childish Cambino ήταν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα βίντεο. Το τραγούδι αφορούσε τη βία, την οπλοκατοχή, τις μαζικές δολοφονίες αλλά και τον καθημερινό ρατσισμό που αντιμετωπίζουν οι Αφροαμερικανοί. Η σκηνοθεσία του Hiro Murai πήρε τα καλύτερα σχόλια, όχι όμως και το ίδιο το κομμάτι που χαρακτηρίστηκε από ακατανόητο έως «κακό».

Το βίντεο όμως που προκάλεσε τις περισσότερες αντιδράσεις ήταν για το κομμάτι Apeshit της Beyonce και του Jay-Z. Οι Carters νοίκιασαν το Λούβρο για μια μέρα και αυτή η ξεδιάντροπη επίδειξη πλούτου και δύναμης του διάσημου ζεύγους μπροστά από κλασικά αριστουργήματα της παγκόσμιας τέχνης εξόργισε αρκετό φιλότεχνο κόσμο και μη.

Childish Gambino - This Is America

APES**T - THE CARTERS

Αποχαιρετισμοί

Το 2018, o χώρος της μουσικής θρήνησε θρυλικούς καλλιτέχνες όπως ο Pete Shelley των Buzzcocks, o Mark E. Smith των Fall, o Charles Aznavour, η Aretha Fraklin, η Dolores O' Riordan των Cranberries, o Jóhann Jóhannsson, ο Hardy Fox των Residents. Σε αρκετά νεαρή ηλικία, δυστυχώς, έφυγαν από τη ζωή, ο Mac Millar από υπερβολική δόση ουσιών, ο Avicii που αυτοκτόνησε, o ΧΧΧtentacion από πυροβολισμό μετά από ληστεία.



To κλείσιμο του NME

Το ιστορικό Βρετανικό μουσικό περιοδικό μετά από 66 χρόνια κυκλοφορία σταμάτησε την έντυπη έκδοσή του οριστικά. Πλέον υπάρχει μόνο στη διαδικτυακή μορφή του.



Κάτι συμβαίνει με τον Kanye West

Το διαδίκτυο έπαθε φρενίτιδα με τα καμώματα του Kanye West που δεν σταμάτησε να προκαλεί σε όλη την διάρκεια της χρονιάς. Πολλά ειπώθηκαν για συμπεριφορά του που μπορεί να οφείλεται στην ασθένειά του (πάσχει από διπολική διαταραχή), μπορεί και όχι.

Το αποκορύφωμα ήταν όταν συνάντησε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, σε ένα από τα πιο περίεργα στιγμιότυπα που συνέβησαν μέσα στο 2018. Και μακάρι να ήταν μόνο αυτό. Νωρίτερα είχε δηλώσει ότι τα «400 χρόνια σκλαβιάς των Αφροαμερικανών είναι επιλογή». Παρόλα αυτά ήταν από τις πιο δημιουργικές και παραγωγικές χρονιές του Ye με ένα προσωπικό άλμπουμ και με χρέη παραγωγού σε μερικά από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς.



To Ελληνικό trap συνεχίζει να ανεβαίνει

SNIK - GANGSTA - ft. A.M. SNiPER

Μέσα στο φθινόπωρο ο SNIK έγινε το πρώτο όνομα από τον χώρο του Ελληνικού trap που κατάφερε να υπογράψει σε μια μεγάλη εγχώρια δισκογραφική εταιρεία, τη MINOS/EMI. Με την κίνηση αυτή αναγνωρίστηκε και επίσημα ένα από τα πιο δημοφιλή και τα πιο παρεξηγημένα μουσικά είδη των τελευταίων χρόνων στη χώρα μας, ενώ παράλληλα άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο για την ελληνική μουσική και για μια νέα γενιά ράπερ που πλέον ξεφεύγουν από τα στενά όρια του underground.