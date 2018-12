Σε μια εποχή που κυριαρχεί το χιπ χοπ τελικά όσοι έφτιαξαν τις λίστες με τα καλύτερα άλμπουμ για το 2018 είχαν διαφορετική γνώμη. Η country και η weird Americana μονοπώλησαν τις πρώτες θέσεις σε αρκετά μουσικά έντυπα και ιστολόγια ειδικά στην Αμερική και δυστυχώς ήταν μια απογοήτευση επειδή οι δουλειές που φιγουράρουν εκεί είναι στην πλειοψηφία τους αδιάφορες.

Από τα πιο αξιοπερίεργα που συναντάει κάποιος και απορεί γιατί βρίσκεται τόσο ψηλά σχεδόν παντού είναι η Rosalia, μια 25χρονη Ισπανίδα που εκσυγχρόνισε ένα παρωχημένο είδος όπως το φλαμένκο, το έντυσε με beat και κάπως αυτή η φρέσκια ματιά της πέρασε ακόμη και σε πιο εναλλακτικές λίστες.

Αντίθετα ενώ περίμενες πρωτιές για την Cardi B και το Invasion of Privacy μέχρι και να βγει άνετα το καλύτερο χιπ χοπ άλμπουμ της χρονιάς, τελικά την κέρδισε στα σημεία ο Pusha T με τον Kanye West στην παραγωγή. Το 'Daytona' υπήρχε παντού ακόμη και σε σνομπ περιοδικά όπως το Wire. Αρκετοί δεν θα έβαζαν πιο προσωπικές δουλειές του Ye πουθενά εξαιτίας της πολιτικής φρενίτιδας που έπαθε τους τελευταίους μήνες, φαίνεται όμως ότι πήραν το μέρος του στην κόντρα που είχε μαζί με τον Pusha T ενάντια στον Drake.

Η καλύτερη μουσική λίστα πάντως ήταν με διαφορά αυτή του Quietus, που πραγματικά ξέφευγε από τα τετριμμένα και σε έκανε να ψάχνεις και να ανακαλύπτεις πράγματα. Αν εξαιρέσεις φυσικά την τέταρτη θέση που έβαλαν τους Suede που κυκλοφόρησαν ένα από τα πιο κουλά άλμπουμ της χρονιάς (που,αλήθεια, δεν ακούγεται).



Pitchfork

1. Mitski – Be The Cowboy

2. Kacey Musgraves – Golden Hour

3. DJ Koze - Knock Knock

4. Robyn – Honey

5. Snail Mail – Lush

6. Rosalía - El Mal Querer

7. Earl Sweatshirt - Some Rap Songs

8. Low - Double Negative

9. Tierra Whack - Whack World

10. Yves Tumor - Safe in the Hands of Love

Fact

1. Lotic – Power

2. Pendant - Make Me Know You Sweet

3. Rosalía - El Mal Querer

4. Barker – Debiasing

5. Rico Nasty – Nasty

6. Aisha Devi - DNA Feelings

7. Gabor Lazar – Unfold

8. Tierra Whack - Whack World

9. Vessel - Queen Of Golden Dogs

10. Duppy Gun - Miro Tape

Wire

1. Sons of Kemet — Your Queen Is a Reptile

2. ZULI — Terminal

3. Ben Lamar Gay — Downtown Castles Can Never Block the Sun

4. Guttersnipe — My Mother the Vent

5. JPEGMAFIA — Veteran

6. Sarah Davachi — Let Night Come On Bells End the Day

7. Senyawa — Sujud

8. Autechre — NTS Sessions 1-4

9. Body/Head — The Switch

10. Low — Double Negative

Stereogum

1. Kacey Musgraves – Golden Hour

2. Snail Mail – Lush

3. Ariana Grande – Sweetener

4. Cardi B – Invasion Of Privacy

5. Beach House – 7

6. Flasher – Constant Image

7. Soccer Mommy – Clean

8. Low – Double Negative

9. Father John Misty – God's Favorite Customer

10. Mitski – Be The Cowboy

TinyMixTapes

01. SOPHIE - OIL OF EVERY PEARL'S UN-INSIDES

02. Yves Tumor - Safe in the Hands of Love

03. Lolina - The Smoke

04. Charli XCX - Pop 2

05. Tirzah – Devotion

06. Elysia Crampton - Elysia Crampton

07. Low - Double Negative

08. Pusha T – Daytona

09. Grouper - Grid of Points

10. Shygirl - Cruel Practice

The Quietus

1: Gazelle Twin - Pastoral

2: Idris Ackamoor & the Pyramids - An Angel Fell

3: Insecure Men - Insecure Men

4: Suede - The Blue Hour

5: Objekt - Cocoon Crush

6: ILL - We Are Ill

7: Sons of Kemet - Your Queen Is A Reptile

8: Low - Double Negative

9: Audiobooks - Now! (In A Minute)

10: Årabrot - Who Do You Love

Consequence of Sound

Mitski - Nobody

01. MITSKI – BE THE COWBOY

02. JANELLE MONÁE – DIRTY COMPUTER

03. SABA – CARE FOR ME

04. KAMASI WASHINGTON – HEAVEN AND EARTH

05. PUSHA-T – DAYTONA

06. CHRISTINE AND THE QUEENS – CHRIS

07. BOYGENIUS – BOYGENIUS

08. CARDI B – INVASION OF PRIVACY

09. KACEY MUSGRAVES – GOLDEN HOUR

10. SPIRITUALIZED – AND NOTHING HURT

The Guardian

1. Christine and the Queens – Chris

2. Robyn – Honey

3. Janelle Monáe – Dirty Computer

4. Cardi B – Invasion of Privacy

5. Mitski – Be the Cowboy

6. Idles – Joy As An Act of Resistance

7. Kamasi Washington – Heaven and Earth

8. Kacey Musgraves – Golden Hour

9. Low – Double Negative

10. Arctic Monkeys – Tranquility Base Hotel & Casino

Rolling Stone

1. Cardi B, 'Invasion of Privacy'

2. Kacey Musgraves, 'Golden Hour'

3. Camila Cabello, 'Camila'

4. Pistol Annies, 'Interstate Gospel'

5. Ariana Grande, 'Sweetener'

6. Travis Scott, 'Astroworld'

7. Pusha T, 'Daytona'

8. Lady Gaga and Bradley Cooper, 'A Star Is Born Soundtrack'

9. Kurt Vile, 'Bottle It In'

10. Drake, 'Scorpion'

NME

The 1975 - Sincerity Is Scary (Official Video)

1. The 1975 – 'A Brief Inquiry Into Online Relationships'

2. Arctic Monkeys – 'Tranquility Base Hotel & Casino'

3. IDLES – 'Joy As An Act Of Resistance'

4. Sunflower Bean – 'Twentytwo In Blue'

5. Pusha T – 'Daytona'

6. Shame – 'Songs of Praise'

7. Kali Uchis – 'Isolation'

8. Cardi B – 'Invasion of Privacy'

9. Mitski – 'Be the Cowboy'

10. Christine and the Queens – 'Chris'

Boomkat

1. Eli Keszler — Stadium

2. TIRZAH — Devotion

3. Alex Zhang Hungtai — Divine Weight

4. Rosalía — El Mal Querer

5. THE CARETAKER — Everywhere At The End Of Time - Stage 4

6. Kali Malone — Organ Dirges 2016 – 2017

7. Shinichi Atobe — Heat

8. Alvin Lucier — Criss-Cross / Hanover

9. Kelman Duran — 13th Month

10. Teresa Winter — What The Night is For

Complex

1. Pusha-T, 'DAYTONA'

2. Travis Scott, 'ASTROWORLD'

3. J. Cole, 'KOD'

4. Ariana Grande, 'Sweetener'

5. Jay Rock, 'Redemption'

6. Nipsey Hussle, 'Victory Lap'

7. The Carters, 'Everything Is Love'

8. Kendrick Lamar and Various Artists, 'Black Panther: The Album'

9. Blood Orange, 'Negro Swan'

10. Cardi B, 'Invasion of Privacy'

